14 Haziran 2019 16:55 | Cuma
Babel 1 hafta sonra İstanbul'da
Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, 1 hafta sonra İstanbul'a gelecek.
Ryan Babel geliyor! Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan eski Beşiktaşlı oyuncu Ryan Babel, sarı-kırmızılı ekiple görüşmek için İstanbul'a geliyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Hollandalı futbolcu 1 hafta sonra İstanbul'a gelerek Galatasaray yönetimi ile son detayları görüşecek.
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