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26 Temmuz 2023 Çarşamba 10:59:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 10:59:00

Ali Dere, Göztepe formasıyla ilk maçını bekliyor

Kaynak: AA

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni oyuncularından Ali Dere, sarı-kırmızılı camia adına mücadele edeceği için mutlu olduğunu belirterek, "İlk maçımızı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Ali Dere, kulübün mobil uygulamasında yer alan görüntülü açıklamasında, Göztepe'den teklif aldığında çok heyecanlandığını ve başka hiçbir seçeneği düşünmediğini belirtti.

Sarı-kırmızılı ekipte güzel bir ortam olduğunu bildiren Ali Dere, şunları kaydetti:

"Müthiş bir aile ortamı var. İnanılmaz mutluyum. Buraya geldiğim ilk günde bile sanki futbola yeni başlamış gibi heyecan yaşadım. Bu beni çok mutlu etti. Hala da bu devam ediyor. Beni hemen arkadaşlarım, hocalarım, çalışan personelimiz, herkes hemen arasına aldı ve ben burada hiçbir şekilde yabancılık çekmedim. Şu anda İtalya kampındayız. Müthiş bir doğa, müthiş bir oksijen deposu burası. Bizim için inanılmaz güzel oldu."

Ali Dere, İtalya'da 3 hazırlık maçı oynayacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu müsabakaları en iyi şekilde değerlendirip, lige Sakaryaspor maçıyla evimizde, taraftarımızla müthiş bir şekilde başlamak istiyoruz. Ben bu camiaya karşı oynadığım dönemde bile taraftarı gördüğüm zaman inanılmaz heyecanlanıyordum. Maçın içinde dahi bazen gözüm kayıyordu, taraftarlara bakıyordum. Şimdi bu camiada forma giyip mücadele edeceğim için inanılmaz mutluyum. Bu yüzden de ilk maçımızı sabırsızlıkla bekliyorum."

Etiketler : ALİ DERE GÖZTEPE TRANSFER
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