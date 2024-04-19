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59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21 Haziran Pazar günü Antalya'dan başlıyor
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19 Nisan 2024 Cuma 15:24:00 - Güncelleme:19 Nisan 2024 Cuma 15:24:00

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21 Haziran Pazar günü Antalya'dan başlıyor

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Antalya'dan İstanbul'a 8 gün, 8 etap, 1.188 kilometre, 25 Takım, 175 bisikletçi. Dünya bisikletinin parlayan yıldızları eşsiz doğanın, kültürel zenginliklerin ve kadim tarihin içinde masalsı bir parkurda pedal basacak. Atatürk Parkı'ndaki finish alanı bisiklet festivaline dönüşüyor. TUR 2024, Antalyalıları bu heyecana ortak olmaya davet ediyor. 1.Etap Antalya-Antalya Etabı (134,7 km)21 Nisan 2024, Pazar günü başlıyor.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 2024 yılında 59.'su düzenlenecek olan "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu" 21 Nisan'da Antalya'dan start alıp, 28 Nisan'da İstanbul'da son bulacak.

TUR'un 1. Etabında 21 Nisan Pazar günü saat 10.25'te Antalya Düden Parkı'ndan start alacak dünyaca ünlü pedallar, 134,7 kilometrelik parkuru geçerek Antalya Atatürk Parkı'nda tahmini olarak saat 13.10'da Finish'e varacak.

Antalya Atatürk Parkı'nda kurulacak 59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Finish alanında Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından izleyiciler için hazırlanan programda: Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı "Çocuklar İçin Güvenli Bisiklet" Eğitimi, renkli tanıtım stantları, geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören Artistik Bisikletin Süperstarı Dünya Şampiyonu Viola Brand'in nefes kesen gösterileri, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü etkinlik alanı, dev ekranda canlı yarış yayını, eğlenceli gösteriler yer alacak.

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabı dünya bisikletinin efsane ismi Mark Cavendish gibi sprintlerin şovuna sahne olacak. Antalya'dan başlayan bu dev bisiklet şölenini kaçırmayın...

İmza Töreni : 08.55-10.10

Start Saati : 10.25 (Düden Parkı)

Tahmini Finish : 13.10 (Atatürk Parkı)

Etiketler : cumhurbaşkanlığı gençlik ve spor bakanlığı türkiye bisiklet federasyonu cumhurbaşkanlığı türkiye bisiklet turu
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