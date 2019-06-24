24 Haziran 2019 08:25 | Pazartesi
2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir, Kenya'yı mağlup etti
2019 Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Cezayir, Kenya'yı 2-0 yendi.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki C Grubu ilk maçında Cezayir ile Kenya, başkent Kahire'deki 30 Haziran Stadı'nda karşılaştı.
Cezayir, 34. dakikada Bounedjah (penaltıdan) ve 43. dakikada Mahrez'in attığı gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak. (AA)
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