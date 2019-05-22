Zonguldak'ta askeri gemi ziyarete açıldı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı kapsamında vatandaşlar, TCG Mızrak Hücum Botu'nu gezme imkanı buldu.

Ziyarete açılan hücum botu görmek isteyenler, çocuklarıyla Zonguldak kargo alanına geldi.

Gruplar halinde gemilere alınan ziyaretçilere, askerler eşlik etti. Konuklarını gezdiren görevli askerler, gemiler hakkında bilgi verdi. Çocuklar ve gençler gemiye büyük ilgi gösterdi.

TCG Mızrak Hücum Botu, 23 Mayıs'ta 10.00-12.00 ile 14.00-17.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Lise öğrencisi Elif Açıkgöz, AA muhabirine, Beycuma Şehit Polis Çağdaş Arslan Çok Programlı Anadolu Lisesinde okuduğunu belirterek, "Gemiyi gezerken çok heyecanlandım. Gemi hakkında çok şey öğrendim." dedi.

Ortaokul öğrencisi Murat Tunca ise hücum botun güzel ve ilgi çekici olduğunu vurgulayarak, Türk askerlerine başarı dileğinde bulundu.

(AA)