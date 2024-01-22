VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan: Barış planı, Filistin için sürdürülebilir perspektif sağlamalı
Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası yapımında sona gelindi
Antalya'da sahile vurmuş 2 ceset daha bulundu
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısına ilişkin davada yeni gelişme
AB: İsrail'in çözümü nedir, Filistinlileri Gazze'den çıkarmak mı, hepsini öldürmek mi
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 25 bin 295'e yükseldi
22 Ocak 2024 Pazartesi 13:45:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 13:45:00

Kapadokya'nın manzarasına kar güzelliği eklendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Nevşehir'de dün gece etkili olan kar yağışının ardından turizm merkezi Kapadokya'daki peribacaları beyaz örtüyle kaplandı.

Uçhisar beldesindeki Güvercinlik Vadisi yamaçlarına tur otobüsleriyle gelen turistler, güvercin ve serçelere yem bıraktı.

Turistler, kar yağışının ardından ortaya çıkan manzarada fotoğraf çektirdi.

Turist rehberlerinden Ömer Haşimoğlu, Kapadokya'nın kar altında masalsı görünüme kavuştuğunu belirterek, "Daha çok Endonezyalı misafirleri gezdiriyorum. Ülkelerinde kış mevsimi olmadığı için karlı Kapadokya onlar için biçilmiş kaftan gibi. Kendilerini rüyanın içinde gibi hissediyorlar, çok mutlular." dedi.

Endonezyalı turist Gunawan Surbakti ise katılmayı çok istediği balon turunun ertelenmesinin ardından bölgede gezinti yaptıklarını ifade ederek, "Kapadokya'yı çok sevdim. Kar farklı bir görsellik katıyor ve burası harika bir yer." diye konuştu.

Turistlerden Mohtar Mahmod da Türkiye gezilerine İstanbul'un ardından Kapadokya ile devam ettiklerini, kar yağışıyla karşılaşmanın kendileri için sürpriz olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, zaman zaman etkisini artıran rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turlarının ertelendiği Kapadokya'da, turistler arazi araçlarıyla vadileri gezdi.

Etiketler : kapadokya kar peribacaları turizm
İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı

İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı
"Postmodern bir Yeşilçam filmi"

"Postmodern bir Yeşilçam filmi"
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!
Yeni aşkı İspanyol CEO!

Yeni aşkı İspanyol CEO!
Yepyeni Emre!

Yepyeni Emre!
Doğal güzeller

Doğal güzeller
Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu

Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu
Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum

Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX