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01 Temmuz 2020 Çarşamba 18:22:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 18:22:00

Türkiye genelindeki 2 bin 400 sinema salonundan çok azı bugün kapılarını açtı

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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında faaliyetleri durdurulan ve normalleşme süreciyle 1 Temmuz itibarıyla faaliyete başlama izni verilen sinema salonlarının bir bölümü kapılarını sanatseverlere açacak.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında faaliyetleri durdurulan ve normalleşme süreciyle 1 Temmuz itibarıyla faaliyete başlama izni verilen sinema ve tiyatro salonlarının çok azı kapılarını açıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında 1 Temmuz itibarıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı önlemlere uymak koşuluyla kültür sanat faaliyetlerine devam etme izni verilen tiyatro ve sinema salonları, eski çalışma düzenlerine aşamalı olarak geçebilecek.

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Genel Sekreteri Fevzi Genç, Türkiye`deki sinema salonlarının yüzde 95`inin çatıları altında olduğunu, ticari kararlarını kendilerinin verdiğini söyledi.

Genç, "Bugün sinema salonlarının çoğu açılmıyor. Yaklaşık 2 bin 400 salondan 15-20 küçük sinema açılacak. Aslında `açılmıyor` değil, sinema salonları `açılamıyor`. 7 Ağustos haftasında yüzde 35-40 kadarının hizmet vereceğini öngörüyoruz." dedi.

Sinema sektörünün geçen yıl sinema yapımcıları ile bir sıkıntılı bir süreç yaşadığını ve başarılı bir dönem geçirmediğini belirten Genç, 2020`ye iyi başladıklarını ama Covid-19 pandemisinden dolayı bugün sinema salonlarının finansal olarak zor durumda old

Temmuz ve ağustos ayının sinema salonları için ters bir sezon olduğunu, Türk seyircisinin yazın sinemaya gitmeyi tercih etmediğini aktaran Genç, şöyle konuştu: "Ters bir sezonda ülkenin normalleşmesine katkıda bulunmak adına zarar edeceğimizi bile bile yine açmayı isterdik ama geçen yıl yaşandığımız sıkıntılardan dolayı canımız boğazımızda, o sıkıntıya katlanacak durumda değiliz. Sektörümüzde tehlike çanları çalıyor. Salonların açılmamasının bir diğer nedeni de sinema, dünyayla senkronize giden bir sanat. Türk yapımları dışında yabancı yapımlar da sürekli erteleniyor. Amerika`da da vizyon tarihleri sürekli erteleniyor. Bize etkisi, vizyona girecek Amerikan filmlerinin tarihleri ileri atıyor. Bu yazın en büyük beklentili filmlerinden biri Christopher Nolan`ın Tenet filmi 31 Temmuz`da vizyona girecekti ama yapım şirketi 12 Ağustos`a erteledi. Bazı üyelerimiz bu filmle açılış yapalım diye 7 Ağustos`ta açmayı planlıyorlar. Ama bu filmin de tarihi ertelenirse sinema salonları açmayacaktır çünkü iyi filmlerle izleyicimizi buluşturmak istiyoruz."

Bugün açılacak 15-20 salonun da mart ayında gösterimi yarım kalan filmlerle faaliyete başlayacağını belirten Genç, Türk filmlerinin de vizyonunun ertelendiğini, setlerin durduğunu hatırlattı.

Genç, "Zincir kırıldı, onu tamir etmek biraz zaman alacak. Tüm sektör durunca ayağa kalkmamız zaman alacak gibi görünüyor. Yine de ekim ayında salonların yüzde yüzü açılır." dedi.

"SEANS ARALARINDA SALONLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR"

Türkiye`de kapılarını açan az sayıdaki sinema salonundan Arcadium Sinemaları Müdürü Zafer Yufkayürek, Bakanlığın açıkladığı genelge kapsamında hazırlıklarını tamamladıklarını, personelin maske ve siperlikleriyle hizmet verdiğini söyledi. Sinemaseverlerin elektronik bilet sistemi ile biletlerini tedarik edeceklerini, misafirlerin vücut ısılarının ölçülerek salona kabul edildiğini belirten Yufkayürek, "Genelge kapsamında yüzde 60 kapasiteyi aşamıyoruz. Misafirlerimizden sosyal mesafeyi sağlamalarını bekleyerek güvenli bir şekilde hizmet vermeyi istiyoruz. Her yönden ikişer koltuk boş bırakacak şekilde bilet satıyoruz. Seans aralarında salonlar dezenfekte ediliyor." dedi.

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