VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şehitlerimizi uğurladık
DEAŞ'tan Suriye ordusuna saldırı: 23 ölü!
Bornova Belediyesi'nde 'Maaş' eylemi: Bin 200 işçi iş bıraktı
Lübnan devlet televizyonu bütçe yetersizliğinden yayınını durdurdu
İngiltere'de pratisyen hekimler bu yıl beşinci kez greve gitti
Rusya Merkez Bankası 2026 yılını işaret etti
11 Ağustos 2023 Cuma 14:53:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 14:53:00

TRT ortak yapımı 3 film ile TRT ödüllü film, Saraybosna Film Festivali'nde gösterilecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 29'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde (SFF), TRT ortak yapımı 3 film ile TRT ödüllü film sinemaseverlerle buluşacak.

Bu akşam düzenlenecek kırmızı halı töreniyle başlayacak festivalde, TRT ortak yapımı "Kanto", "Club Zero", "La Chimera" ile TRT ödüllü "Blaga's Lessons" filmleri de gösterilecek.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenen festivalde, bu yıl 70 ülkeden 230'dan fazla film seyirciyle buluşacak.

Yönetmen Ensar Altay'ın, bir gece ansızın kaybolan fakat kaybolduğunu kimsenin fark etmediği yaşlı bir kadının hikayesini anlattığı "Kanto" filmi, SFF'nin "Work in Progress" kategorisinde yarışacak ve kazanana "TRT ödülü" verilecek.

La Chimera filminin yönetmeni Alice Rohrwacher (ortada), İngiliz oyuncu Josh O'connor (solda) ve Brezilyalı oyuncu Carol Duarte de

Öte yandan TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan "Mevlana Celaleddin-i Rumi" dizisi, dünya prömiyeri SFF'de gerçekleştirilecek. 13 Ağustos'ta ise dizinin senaryo, yapım ve yayın süreçlerinin konuşulacağı panel düzenlenecek.

Festival alanında kurulacak TRT Endüstri Terası'nda ise sektörle ilgili toplantılar ve buluşmalar gerçekleştirilecek.

SFF'de uzun metrajı film, kısa film, belgesel film ve öğrenci filmleri kategorilerinde 49 film, "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için yarışacak.

Etiketler : "Club Zero Festival TRT Endüstri Terası
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok
Yıllar sonra bir aradalar

Yıllar sonra bir aradalar
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX