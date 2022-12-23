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23 Aralık 2022 Cuma 19:00:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 19:00:00

Troya Müzesi 'kültürel direniş'in sembolü oldu

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Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi, pandemi döneminde yürüttüğü çalışmalarla 'kültürel direniş'in sembolü oldu.

Çanakkale'de 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi, pandemi döneminde yürüttüğü çalışmalarla 'kültürel direniş'in sembolü oldu. Bu direnişin bilimsel bir makale ile Tokyo'da vurgulandığını anlatan Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, "O tarihlerde bizim kamuoyuyla paylaştığımız kriz iletişimi metni vardı. 'Kapanmadık, yeni bir kapı açtık' demiştik. Özellikle bu metin ve sonrasında gerçekleştirilen iletişim faaliyetleri, Troya Müzesi'ni dünya müzeciliğinde ayrı bir noktaya taşıdı" dedi.

Etiketler : çanakkale troya müzesi kültür
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