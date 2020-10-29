Prof. Şahin’in çalışması, Osmanlı öncesi dönemden, Osmanlı Beyliği’nin kuruluş yıllarına kadar dini zümrelerin işlevleri ve faaliyet gösterdikleri kurumlara dair (nice kaynak taramasının ardından okura ulaştırılmış) derli toplu bir çalışma.



Kendilerinden sonraki yüzyılları da etkileyecek biçimde verdikleri eserler yahut sohbetlerle halk/devlet nezdinde etkili olmuş dini zümrelerin (dervişlerin, fakihlerin, gazilerin) gündelik hayatları, görüşleri, yazdıkları eserlerde öne sürdükleri fikirler, toplumu etkileme yöntemleri, gayrimüslüm topluluklarla ilişkileri, devletin istimalet (hoşgörü) politikasına katkıları, imar ve iskan aşamasında üstlendikleri rollere kadar pek çok konu başlığı kitapta ele alınan konular arasında.

Nizamülmülk, Gazali kardeşler, Şeyh Yusuf Hemedani, Evhadüddin-i Kirmani, Sadreddin-i Konevi, Hoca Ahmed Yesevi, Türkistan sufiliği, Muhyiddin Arabi, Şeyh Edabalı, Abdl Musa, Dursun Fakih, Molla Fenari, Akıncı gaziler, Emir Sulltan, Somuncu Baba ve daha niceleri...

Anadolu’nun mayalandığı son derece mühim ve bereketli bir dönem...

Tarih meraklıları için önemli bir kitap.

‘ANNEMİN SON ÇIĞLIKLARI’ EDİRNE’DE

Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi salgın tedbirleri kapsamında kapattığı perdesini gelecek hafta yeniden açacak.



Bu kapsamda 3 Kasım Salı günü "Annemin Son Çığlıkları" adlı oyun, Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesinde izleyici karşısında olacak.

Bir kadının, alzaymır olan annesi ile yaşadığı son günleri konu alan Julie Jensen'in yazdığı oyun, Bengisu Gürbüzer Doğru rejisörlüğünde sahnelenecek.

İzmir Devlet Tiyatroları oyuncularının rol aldığı "Annemin Son Çığlıkları" Edirne Sahnesi'nde 3,4,5 Kasım tarihlerinde saat 20.00'de izlenebilecek.

Olağan Hikaye geldi

Dil ve Edebiyat Derneği 2008 Mayıs’ta kuruldu.

Genel başkanlığını (aynı zamanda siyasetçi de olan) Ekrem Erdem yapıyor.

Derneğin gayesi ‘toplumda dil bilincinin yerleşmesi ve gelişmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak’ olarak özetlenebilir.

Erdem, bir dönem TBMM çatısı altında Türkçe’nin korunması hususunda pek çok çalışmaya imza attı.

Bununla da kalmayıp dernek çatısı altında ‘Dil ve Edebiyat’ adlı aylık dergi çıkarılmasına öncülük etti.

Daha sonraki yıllarda ‘Dil ve Edebiyat Araştırmaları’ hakemli dergisiyle, ‘Olağan Şiir’ adlı dergiyi de okurla buluşturan dernek, son olarak yayın zincirine ‘Olağan Hikaye’yi de ekledi.

Genel Yayın Yönetmenliği’ni Yunus Emre Özsaray’ın yaptığı dergide edebiyat ve hikaye ekseninde yazılar yer alıyor.

İlk sayının doysa konusu ise edebiyatta hakikat arayışı ve gerçeklik…

Yeni bir dergi demek düşüncenin önüne açılan yeni bir ufuk demek.

Uzun soluklu olması temennisiyle iyi okumalar…

ÜÇ BOYUTLU OSMAN HAMDİ BEY

Türk sanat tarihinde önemli bir yer edinen çok yönlü sanatçı Osman Hamdi Bey anısına hazırlanan dijital sergi, Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi'nde sanatseverlerle buluştu.



İletişim Başkanlığı tarafından hologram ve özel projeksiyon teknolojisi ile hazırlanan sergilerin gerçekleştirileceği "360 Kültür Sanat" projesi kapsamında açılan sergide, çağdaş Türk resim sanatının öncüsü Osman Hamdi Bey'in 50'ye yakın özel eseri, üç boyutlu hologram ve özel projeksiyon cihazları ile ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Türkiye'de müzeciliğin kurucusu sayılan, Tanzimat döneminde bilim, sanat, arkeoloji ve müzecilik anlamında da büyük atılımlar gerçekleştiren Osman Hamdi Bey, dünyada özellikle "Kaplumbağa Terbiyecisi" ve "Silah Taciri" eserleriyle tanınıyor..

Yeni tip koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı sergi, ücretsiz olarak 9 Kasım'a kadar 11.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

‘3 SOPRANO’ ANTALYA’DA

Antalya Devlet Opera ve Balesi (ADOB), 31 Ekim Cumartesi günü (yarın) “3 Soprano” konseri gerçekleştirecek.

ADOB solist sanatçıları Funda Ateşoğlu, Çiğdem Önol ve Esin Talınlı, piyanist Melahat İsmailova eşliğinde Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde Antalyalı sanatseverler ile buluşacak.

Covid-19 önlemler kapsamında saat 20:00’de başlayacak konserde opera aryalarından napolitenlere, halk türkülerimizden klasik sanat müziğine uzanan geniş bir repertuvar seslendirilecek.

Fiyatları 20 ile 35 TL arasında olan konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebilir.

BEDİR ACAR