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06 Mayıs 2024 Pazartesi 09:15:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 09:15:00

4 yıllık restorasyon tamamlandı! Kariye Camii ibadete açılıyor

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Fatih'te bulunan 6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen 1945'te müzeye çevrilen Kariye Camii, dış mekandaki restorasyonun tamamlanmasıyla ibadete hazır hale getirildi. 79 yıldır müze olarak kullanılan, mozaik ve fresklerin restorasyonda özgünlüğünün korunduğu tarihi Kariye Camii bugün ibadete açılacak.

Fatih'te bulunan 6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511'de Sultan 2. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi. Tarihi yapı, 'Atik Ali Paşa Camii' veya 'Kariye Camii' olarak anılmaya başlandı.

Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1945'te aldığı kararla müzeye çevrilen Kariye Camii, 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi. Ardından Osmanlı döneminde kullanılan mihrabı elden geçirilen Kariye Camii, dış mekandaki restorasyonun tamamlanmasıyla ibadete hazır hale getirildi.

Restorasyon işlemleri devam ederken Kariye Camii müze olarak ziyarete açık tutuldu. Restorasyonun bitmesinin ardından ibadete açılmasına karar verilen, 79 yıldır müze olarak kullanılan Kariye Camii'ndeki çalışmalar tamamlandı.

Mozaik ve fresklerin restorasyonda özgünlüğünün korunduğu tarihi cami bugün ibadete açılacak.

Etiketler : fatih kariye camii restorasyon ibadet
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