VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye, Kırım Tatar Türklerine süresiz ikamet izni vermeye başladı
İstanbul'un Karadeniz'e açılan sahillerindeki tehlike: Rip akıntısı
Güney Kore'de bodrum kattaki konutlar kullanılmayacak
Tahıl yüklü bir gemi kötü hava koşulları nedeniyle Ukrayna'dan ayrılamadı
Türkiye Ürün İhtisas Borsasında işlem hacmi 3 yılda 56 milyar lirayı geçti
Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda geçen yıl 209 bin parti ürün denetlendi
Halkbank, libero Deniz İvgen'i kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın perdesi açılıyor
Sertap Erener, İstanbul Festivali'nde sahne aldı
Biri turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Dönmez süre verdi: Milletimizle müjdeyi paylaşacağız
İletişim Başkanı Altun hedefi açıkladı
Şehit Eren Bülbül'ün son fotoğrafı ortaya çıktı
İtalya gemisi emsal olacak: Başvurun, izin verelim
Ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti! Korkunç detaylar ortaya çıktı
Ülkeyi sarsan FBI baskını! Anayasal hakkını kullandı
İBB'nin kıyımı belgelendi
Akıl yaşta değil değil
Vitaminin fazlası zarar
Anne sütünün ağrı kesici etkisi var
Brokoli ile zencefil kökü saç ve tırnakları güçlendirir
Serinlemek isterken hasta olmayın
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 11 Ağustos
Megakent'te turuncu alarm... 7 bin şimşek bekleniyor
11 Ağustos 2022 Perşembe 11:32:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2022 Perşembe 11:32:00

Sertap Erener, İstanbul Festivali'nde sahne aldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ünlü şarkıcı Sertap Erener, bu yıl ilk kez düzenlenen İstanbul Festivali kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi.

Onur Market'in sponsorluğuyla "Onur Gecesi" başlığı altında gerçekleştirilen konser, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapıldı.

Özen Onur Marketler Grubunun yan kuruluşu Onursal Tarımın Genel Müdürü Vedat Erdem, konserin Onur Gecesi olarak düzenlenmesine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"24 Temmuz'da başlayan ve 14 Ağustos'a kadar devam edecek uzun bir maratonda, biz de burada sponsor olarak halkımıza, gençlerimize bu konuda destek olmaya çalıştık. Grup olarak her tür projede yer alıyoruz. Özellikle sosyal projelerdeki imkanlarımızı kullanarak, destek olmaya çalışıyoruz. Sertap Erener, bizim için gerçekten önemli bir sanatçı, ülkeye mal olmuş bir sanatçı. Eurovision Şarkı Yarışması'nda bizi bize temsil etmiş bir kişi. O nedenle Onur Marketler Grubu olarak burada bulunmayı arzu ettik. Bu gecenin bir onur gecesi olması bizi daha da onurlandırdı. Güzel bir gece. Katılım oldukça iyi. Bundan da çok mutlu olduk açıkçası."

Konserde yaklaşık bir buçuk saat ara vermeden sahne alan Sertap Erener ise sahnede yaptığı konuşmada, dinleyicilerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Usta şarkıcı konserde 17 şarkı seslendirdi. Erener, "Aç Sesini", "Belki De Dönerim", "Ateşle Barut", "Rengarenk", "Olsun" ve "Koparılan Çiçekler" aldı parçaları hayranları ile seslendirdi.

Etiketler : Onur Market Onur Gecesi Yenikapı Etkinlik Alanı
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Orhan Baba 78 oldu

Orhan Baba 78 oldu
Petekkaya filme değer kattı

Petekkaya filme değer kattı
Bağırsakları düğümlendi

Bağırsakları düğümlendi
Yanındaki kadına saygın olsun

Yanındaki kadına saygın olsun
Dört yıl sonra sunucu dönüşü

Dört yıl sonra sunucu dönüşü
Spiker sevdası

Spiker sevdası
DJ Şahin Bahadır: Samsun'dan bir yıldız doğuyor

DJ Şahin Bahadır: Samsun'dan bir yıldız doğuyor
Kadırgalı'ya ağır hakaret!

Kadırgalı'ya ağır hakaret!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes