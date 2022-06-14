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14 Haziran 2022 Salı 11:22:00 - Güncelleme:14 Haziran 2022 Salı 11:22:00

Kovid-19'un etkili olduğu 2021'de sinema ve tiyatro seyircisi azaldı

Kaynak: AA

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Türkiye'de sinema seyirci sayısı Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 27,9 azalarak 12 milyon 418 bin 777, tiyatro seyirci sayısı da 2020-2021 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 84,1 azalarak 714 bin 864 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin "Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri" bültenini yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 11,1 azalarak 2 bin 398 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı da yüzde 10,3 gerileyerek 285 bin 130 olarak kayıtlara geçti.

Sinema seyirci sayısı geçen yıl, 2020'ye göre yüzde 27,9 azalarak 12 milyon 418 bin 777 kişiye geriledi. Yerli film seyirci sayısı yüzde 75,4 azalışla 3 milyon 264 bin 580 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 130,5 artarak 9 milyon 154 bin 197 kişiye yükseldi.

Aynı dönemde gösterilen film sayısı yüzde 2 artışla 26 bin 483 olarak belirlendi. Gösterilen yerli film sayısı yüzde 9,1 azalarak 9 bin 981 olurken, gösterilen yabancı film sayısı yüzde 10,1 artarak 16 bin 502 olarak gerçekleşti.

Tiyatro seyircisi azaldı

Tiyatro salonu sayısı 2020-2021 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 44,4 azalırken, tiyatro salonu koltuk sayısı da yüzde 41,8 azalış gösterdi. Aynı sezonda tiyatro salon sayısı 400, tiyatro salonu koltuk sayısı 156 bin 9 oldu.

Tiyatro seyirci sayısı bu dönemde yüzde 84,1 azalarak 714 bin 864'e geriledi. Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı bir önceki sezona göre yüzde 73,3 azalışla 1665 oldu.

Tiyatro salonlarında oynanan telif (yerli) eser sayısı yüzde 74,4, çeviri (yabancı) eser sayısı yüzde 66,6 azaldı. Tiyatroda telif eser seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 83,6, çeviri eser seyirci sayısı yüzde 85,5 azalış gösterdi.

Bir önceki sezonla karşılaştırıldığında, tiyatro salonlarında oynanan gösteri sayısı yüzde 78,8 azalışla 4 bin 284'e geriledi. Tiyatro salonlarında oynanan telif eser gösteri sayısı yüzde 78,6, çeviri eser gösteri sayısı yüzde 79,4 azaldı.

Tiyatro salonlarında oynanan yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 73,5 azalırken, çocuk eseri gösteri sayısı yüzde 86,1 azalışla 1174 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin eseri seyirci sayısı yüzde 80,7, çocuk eseri seyirci sayısı yüzde 89,6 azaldı. Tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri sayısı yüzde 84,5, oynanan yetişkin eseri sayısı yüzde 62,8 azalış gösterdi.

6 ilde opera ve bale gösterisi yapıldı

Türkiye genelinde 2020-2021 sezonunda Opera ve Bale Genel Müdürlüğüne bağlı opera ve bale gösterisi 6 ilde yapıldı. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı 6 orkestra, 13 koro ve 9 topluluk faaliyet gösterdi.

Opera ve bale seyirci sayısı 2020-2021 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 94,5 azalarak 14 bin 32'ye geriledi. Orkestra, koro ve topluluklarda seyirci sayısı yüzde 54,8 azalışla 72 bin 277 olarak gerçekleşti.

Orkestra seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 86,1 azalarak 13 bin 907'ye, koro seyirci sayısı yüzde 12,7 azalışla 22 bin 792'ye düşerken, topluluk seyirci sayısı ise yüzde 5,8 artarak 35 bin 578'e yükseldi.

Orkestra, koro ve topluluk gösteri sayısı bir önceki sezona göre yüzde 26,5 azalarak 314'e geriledi. 2020-2021 sezonunda orkestralar 48, korolar 158 ve topluluklar 108 gösteri gerçekleştirdi.

Etiketler : Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri KORONA Orkestra
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