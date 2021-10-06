9. Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 9. Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması finalist filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri isimleri arasında Anne Delseth, Kamyar Mohsenin, Hilal Baydarov, Svetla Tsotsorkova ve Yoshi Yatabe yer alıyor.

Türkiye prömiyerlerini 9. Boğaziçi Film Festivali'nde gerçekleştirecek yılın iddialı filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri arasında; 2012'den bu yana Cannes Film Festivali Directors Fortnight seçici kurul üyesi olan, 2018'de Locarno Festivali seçici kurulunda yer alan ve aynı zamanda Zürih Film Festivali'nin danışmanlığını yürüten Anne Delseth, 2016'dan bu yana Fajr Uluslararası Film Festivali'nin uluslararası ilişkiler müdürlüğü ve program direktörlüğünü yapan Kamyar Mohsenin, ikinci uzun metraj filmi "In Between Dying" ile geçtiğimiz yıl Venedik Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümünde dünya prömiyerini gerçekleştiren Azerbaycanlı yönetmen Hilal Baydarov, ikinci uzun metraj filmi "Sister" ile 2019'da prömiyerini yaptığı San Sebastian Film Festivali Yeni Yönetmenler Yarışması'nda Mansiyon Ödülü ve 8. Boğaziçi Film Festivali'nde En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film Ödülü alan yönetmen Svetla Tsotsorkova ve Tokyo Uluslararası Film Festivali'nin uzun yıllar Uluslararası Yarışma bölümünün uzun süre program direktörlüğünü gerçekleştiren Yoshi Yatabe yer alıyor.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda Verilecek Ödüller

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ve Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleriyle; 9. Boğaziçi Film Festivali, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23 - 30 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi bu sene 50.000 TL'lik "En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film" ödülünün yanı sıra "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "Jüri Özel Ödülü" olmak üzere toplam 5 kategoride 95.000 TL'lik ödül dağıtacak.

Festival Biletleri Yakında Satışta!

Bu sene 23-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında yerli ve yabancı filmler seyirciyle buluşacak. 7 gün sürecek festival dünya çapında sinema profesyonellerinin yanı sıra, sektörün birbirinden değerli isimlerini ağırlayacak. Boğaziçi Film Festivali kapsamında gerçekleşecek gösterimler Atlas 1948 ve Kadıköy sinemalarında yapılacak.

9. Boğaziçi Film Festivali'nin biletleri yakında mobilet.com ve sinema gişelerinden satışa sunulacak.