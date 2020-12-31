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31 Aralık 2020 Perşembe 12:05:00 - Güncelleme:31 Aralık 2020 Perşembe 12:05:00

Yılbaşı gecesi için sağlıklı tüyolar

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Yılbaşı akşamı 'sınırsız yiyip içebilirim' düşüncesine kapılmayın. Porsiyonlarınız ölçülü olsun. Akşam yemeğinde ana yemek olarak ızgara et tercih edin. Eğer pilav yapacaksanız çorba ya da ekmek sakın tüketmeyin.

Bu yılbaşı geçtiğimiz yılbaşı günlerinden daha farkı geçecek. Pandemi nedeniyle başlatılan sokağa çıkma yasağı, eğlence mekânlarının kapanması, sevdiklerimizden uzakta kalmamız bu yılı biraz daha buruk kılacak. Yeni yılın çoğumuz için yeni bir başlangıç, yeni kararlar aldığımız bir dönem olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Ecem Ocak, “Yeni kararlar alırken sağlıklı beslenme ve kaliteli yaşam tarzı eminim çoğu kişinin aldığı kararlar arasında. Her sene çoğumuz bu kararı alıyoruz evet ama bunu bir döngü haline getirmek yerine sürdürülebilir kılmak çok önemli” ifadelerini kullandı.

‘YENİ YIL GECESİ NORMALDEN DAHA FAZLA TÜKETİYORUZ’

Yeni yıl gecesi yeme ve içme alışkanlıklarımızı artırdığımızı ifade eden Uzman Diyetisyen Ecem Ocak, “Yeni yıl gecesi çoğumuz normalden daha fazla yiyoruz. Evet, umutla yeni yılın gelişi tabi ki bize kendimizi iyi hissettiriyor ve bunu kutlamak hepimizin hakkı. Ancak bunu yaparken abartmadan ve geceyi akıllıca yönetmekte fayda var” dedi. Yılbaşı gecesi için sağlıklı ipuçlarını sıralayan Uzman Diyetisyen Ecem Ocak şunları sıraladı:

ERTESİ GÜN KAHVALTIDA BOL MAYDANOZ OLSUN

‘Umutlarla yeni başlangıçlar yapacağınız bir sofrada sevdiğiniz yemekleri yukarıdaki önerilerle ölçülü ve uygun miktarları suçluluk hissi olmadan tüketin’ önerisinde bulunan Uzman Diyetisyen Ecem Ocak, yılbaşı ertesi eski rutine dönmenin önemini vurguladı.

Etiketler : Uzman Diyetisyen Ecem Ocak yılbaşı sağlık
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