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24 Ocak 2021 Pazar 23:47:00 - Güncelleme:25 Ocak 2021 Pazartesi 14:55:00

Uzmanlar kanser hastalarını uyardı: Bitkisel tedavi yaptırın ama doktor onayıyla!

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Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Yıllar, kanser tedavisi gören hastaların, ilaçların yan etkilerinden korunmak için fitoterapiye (bitkilerle tedavi) yöneldiğini söyledi.

Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Yıllar, “Doktora başvurmadan arkadaşlarınızın tavsiyesiyle böyle bir tedavi yöntemine başvurmayın. Ayrıca, doktorların Sağlık Bakanlığı’ndan sertifikalı olmasına dikkat edin” dedi. Günümüzde kanser ilaçlarının yan etkilerinden dolayı insanları fitoterapiyi tercih ettiğini anlatan Prof. Dr. Yıllar, “Bugün insanların tamamlayıcı ve alternatif tedaviyi tercih etmeleri için birçok sebep ortaya çıktı. Bunların başında modern ilaç tedavisi sırasında ortaya çıkan yan etkilerden kaçınmak, kolay ulaşılabilir olması, yüksek ilaç ücretleri ve bitkisel tedavilerin doğal ve zararsız olduğuna inanılması geliyor. Unutulmaması gereken en önemli nokta, doğal olan her ürünün güvenli olmadığıdır. Yapılan çalışmalarla bitkisel ürünlerden kaynaklanan çok tehlikeli ve öldürücü yan etkiler gözlemlenmiştir ve günümüzde bu konudaki çalışmalar devam etmektedir” diye konuştu.

Etiketler : Okan Yıllar fitoterapi kanser tedavisi kanser hastaları
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