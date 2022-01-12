Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 12 Ocak

KOÇ: MESLEKİ ANLAMDA BAŞARILI PROJELERE İMZA ATACAK

ASLAN: KALBİ BOŞ OLANLARIN KAPISINI HER AN AŞK ÇALABİLİR

BOĞA: KENDİSİNDEN SAKLANAN GERÇEKLERİ BİRBİR ÖĞRENECEK

AKREP: MADDİ GELİRİ ARTARKEN BORÇ YAPMAMAYA DİKKAT ETMELİ

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Aile, ev, kişisel alan ve güvenlik konuları çok önemli olacak. Komşulara dikkat. Ebevynlerinizin sağlığıyla ilgilenmek durumunda kalabilir ve biraz üzülebilirsiniz. İş yerinizdeki projeleriniz hakkında fazlaca enerji harcayabilir ve bir dönemi daha kapatıyor olabilirsiniz. Sevdiğiniz kişinin ailesi ve yakın akrabalarınızdan alacağınız destek ile güçlenecek ve aranızdaki sorunları bitireceksiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Kariyerinizle ilgili konularda bir dönem bitiyor ve yeni bir döneme başlıyorsunuz. Toplum içerisinde parlayacak ve kendinizi göstereceksiniz. Seyahat ve iletişiminizin arttığı bir süreçtesiniz. Sizden saklanan bazı sırları farkedeceksiniz. Enerjinizin, heyecanınızın ve agresif enerjilerin biraz yükselmeye başladığı bir süreçten geçmeye başlayacaksınız. Kazalara oldukça açıksınız. Bu enerjinin azalması için kan verebilir veya ozon terapisi yaptırabilirsiniz.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Maddi anlamda büyük planlar yapacak ve kendinizi güvende hissedeceğiniz projelere imza atmak isteyeceksiniz. Önemli bir borcu bitirme döngüsü veya maddi anlamda işinizi büyütmek isteyebilirsiniz. İç dünyanızda ıssızlaşma, pek çok kişiden soyutlanma ve ruhsal anlamda zorlandığınız bir süreçten geçmeye başlayacaksınız. Gizli düşmanlara oldukça açıksınız. Sevdiğiniz kişinin akrabalarndan birinin kaybını duyup, üzülebilirsiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Hastalıklara oldukça dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Sürpiz bir şekilde evinizi değiştirme kararı alabilirsiniz.. Bankada ufak bir paranız bulunuyorsa bu süreçte değerlendirmek isteyebilir ve hayalinizdeki bir ev için ufak bir kredi ile yatırım yapma kararı alabilirsiniz. Arkadaş ortamlarınızdaki gizli düşmanlıkları anlamlandırmaya başlayacaksınız. Sevdiğiniz kişi ile aranızdaki problemleri yakınlarınıza anlatmamanız oldukça önemli.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

İş kurma, iş yerinizde bir düzenlenme, yer değişiklikleri gibi konular gündeminizde olacak. Enerjinizi fazlaca yorcağınız bir süreçten geçerken, hem sizin hem de aile bireylerinizin hastalıklarına oldukça dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçebilirsiniz. Aşık olabilir ama bu aşk yüzünden hem iş hayatınızda hem de özel hayatınızda zorlanacağınız bir döngünün içine girebilirsiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

İş ve mesleki konularda uzunca süredir emek verdiğiniz konularla ilgili önemli bir statüye kavuşmak üzeresiniz. Sağlık konusunda önemli bir süreci tamamlayıp, arınacak ve güçleneceksiniz. Kalbinizi feth etmek için sabırsızlanan bir aşka yelken açmak üzeresiniz. Olası iletişimsizlik problemleri ve sevdiğiniz kişinin yakınlarının problemlerinden dolayı aranızda sıkıntılar çıkabilir, aman dikkat. Sınav ve projelere ayrıca önem vermeli, yurtdışı ve hukuki konularla ilgili atacağınız adımlarda yakınlarınızla yaşayacağınız sıkıntılı diyaloglara karşı temkinli olmalısınız.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Çocuk sahibi olmak için gökyüzü size destek verebilir. Çocuk sahibi olanlar ise çocuklarının hayaliyle ilgili güzellikler yaşayabilirsiniz. Maddi yatırımlarınız sayesinde kendinizi güvence altında hissedeceksiniz. Ev değişikliği planları ve bazılarınız yurtdışı veya uzak yerlere taşınma planları yapabilir veiş yerinizde önemli bir proje ile şehir değişikliği yapmakla ilgili teklifler de alabilirsiniz. Eğitim ve belki de aldığınız eğitimleri maddi kazanca dönüştürme zamanını yaşayabilirsiniz. Olası ani gerçekleşecek medikal operasyonlarla karşılaşabilirsiniz.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

İş konularında atılım yapacağınız bir süreçten geçmektesiniz. Maddi anlamda kazancınız artarken, hukuki yollardan oluşabilecek vergi ve borçlara dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Çocuk sahibi olmak için tedaviye başlamak istiyorsanız bu Dolunay ile tedaviye başlayabilir ve tedavinin getirdiği güzellikleri Mayıs -Temmuz ayı arasında mutlulukla tedavinizi sonuçlandırabilirsiniz. Açık düşmanlıklara açık bir döngüden geçerken, evinizin içinde tek başına kalmamaya ve evinizin güvenliğinden emin olmanız gereken bir süreçten geçmektesiniz.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Evliliğinizin içerisinde tamam mı devam mı süreci içerisindesiniz. Eşinizin çevresindeki pek çok kişinin ilişkinizin içerisinde olması sizi ruhsal anlamda zorluyor olabilir. Kalbi boş olan Yay burçları, kısa süreli bir beraberliğe doğru ilerlerken, beraberliğinizde istediğiniz değeri yeteri anlamda göremiyor olabilirsiniz. Eski beraberliklerden gelen haberler sizi yoruyor olabilir. Borç ve kredi çekimlerine karşı temkinli olmalı ve miras konuları hakkında olası gerginliklere karşı dikkatli olmalısınız.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Kendinizi geliştirdiğiniz konular hakkında ön plana çıkacağınız bir süreçten geçmektesiniz. Pek çok kişinin hayranlığını kazanacak ve güçleneceksiniz. Geçmişten gelen beraberliklerinizle yüzleşme ve arkadaşlıktan aşka dönüşebilecek sürpiz beraberliklere merhaba diyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken konu ise ani oluşabilecek kazalara oldukça dikkat etmelisiniz. Gayrimenkul alımı ve ev değişikliği yapmak için kararlar alabilir ve yer değiştirebilirsiniz. Bu ay alacağınız ufak krediler, önümüzdeki iki ay sizi biraz sıkıntıya sokabilir, aman dikkat.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Gizli düşmanlıklar kim, hayat akışınıza blokaj koyan konular ne, zayıf yönlerinizi farkedeceğiniz ancak bundan güçlenerek çıkacağınız bir süreçtesiniz. İçinizdeki şifacıyı ortaya çıkarmak isteyebilir, astroloji ve şifa konularındaki eğitimlere katılmak isteyebilirsiniz. Akrabalarınızın sağlıkla ilgili bazı olası sıkıntıları sizi ciddi manada yorabilir, onlarla ilgilenmeyi aman ihmal etmeyiniz. İş kurmayı ve değiştirmeyi planlayanlar bu döngü ile iş yerinizden ayrılma veya daha yüksek bir konuda terfi için yeni bir döngüye girebilirsiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Çevrenizdeki pek çok kişiden uzaklaştığınız bir sürecin içerisindeyken, iş ve kariyer konularınıza odaklanacağınız bir Dolunay sizi bekliyor. Yurtiçi – yurtdışı pek çok projede isminizden söz ettireceğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Dış görünüşünüzün değişecek, yeni bir beslenme programı ile diyete başlayabilirsiniz. Düşüncelerinizin arasında çıkmaza kapıldığınız geçmiş konularda zorlanıyorsanız yardım almanızı önerebilirim. Parasal harcamalar karşısında dikkatli olmalısınız.