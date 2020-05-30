Türk uzmanlar koronavirüste kullanılan o ilaç için uyarıyı haftalar önceden yapmış!

Kovid-19 hastalarına reçete edilen hidroksiklorokin etken maddeli ilaç üzerindeki tartışmalar devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün, Kovid-19 hastalarına hidroksiklorokin reçete edilmesini geçici süreyle durdurmasının ardından, Fransa İlaç Kurumu’nun da aynı kararı alması soru işaretleri yarattı.

21 MARTTA UYARDILAR

Türkiye’de ise hidroksiklorokin konusunda ilk uyarının, pandeminin ilk döneminde Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) uzmanları tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

Klinik uzmanlarının 21 Mart’ta yaptıkları açıklamada, “Sıtma tedavisinde kullanılmakta olan hidroksiklorokinin Kovid-19’lu hastalarda virüs yükünü azalttığına ve hastalarda olumlu sonuçlara yol açtığına dair çalışmalar, yöntemsel açıdan oldukça sınırlıdır.

Bazı araştırıcılar, bu ajanların Kovid-19 profilaksisinde (hastalık öncesi önlem amaçlı) kullanılabileceğini ortaya atmışlardır.

Bu ajanların Kovid-19 profilaksisinde işe yaradığına dair hiç bir çalışma yapılmamıştır. Her gün her dakika çok sayıda, eksik, yetersiz ve yanlış bilgi bombardımanı altındayız” denilmişti.

Türk Tabipler Birliği Kovid-19 Danışma ve İzleme Kurulu da 14 Mayıs’ta yayınladıkları iki aylık değerlendirme raporunda ise hidroksiklorokin tedavisinin etkinliğine yönelik çalışma sonuçlarının çelişkili olduğu vurgulanmıştı.

İLERİ YAŞLARDA RİSKLİ

“Hidroksiklorokin tedavisinin hangi hastada, hangi dozda ve ne kadar süre ile verilmesi konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. DSÖ, Kovid-19 tedavisinde hidroksiklorokin tedavisinin dozu ve süresi ile ilgili olarak net bir öneride bulunmamıştır. Hidroksiklorokin taşikardiye neden olabilir. Özellikle ileri yaştaki olgularda bu risk daha yüksektir” deniliyor.