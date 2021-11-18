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Topuk ağrılarını hafife almayın
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18 Kasım 2021 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:18 Kasım 2021 Perşembe 09:00:00

Topuk ağrılarını hafife almayın

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Topuk ağrılarının ciddi hastalıkların habercisi olabileceğini söyleyen Op. Dr. Fırat Oruç, "Hastalar genellikle topuk etrafında oluşan ağrıyla polikliniğe başvurur. Genellikle ihmal edilebilen topuk ağrısının arkasında topuk dikeni, plantarfasiit, tümör ve enfeksiyonlar ve stres kırıkları gibi ciddi sorunlar olabilir" dedi.

Topuk ağrılarının ciddi hastalıkların habercisi olabileceğini söyleyen Op. Dr. Fırat Oruç, "Hastalar genellikle topuk etrafında oluşan ağrıyla polikliniğe başvurur. Genellikle ihmal edilebilen topuk ağrısının arkasında topuk dikeni, plantarfasiit, tümör ve enfeksiyonlar ve stres kırıkları gibi ciddi sorunlar olabilir" dedi. Op. Dr. Fırat Oruç, sabahları uyanınca atılan ilk 10-15 adımda ortaya çıkan ve yürüdükten biraz sonra rahatlayabilen topuk ağrılarının, kişilerin yaşamını dayanılmaz hale getirebildiğini söyledi. Topuk ağrılarının daha çok uygun olmayan ayakkabı kullanımında, bozuk ve sert zeminlerde yüründüğünde, hızlı kilo artışının olduğu zamanlarda ortaya çıktığını ifade eden Op. Dr. Fırat Oruç, "Özellikle kilo artışlarında vücut ağrıya bir süre sonra adapte olabilir, hatta ağrı geçebilir ancak hastalık gizlice ilerlemeye devam eder. Hastalık ilerledikçe kişinin hareketliliği azalır ve buna bağlı kilo artışı söz konusu oldukça iyileşmek gittikçe daha güç bir hal alır" diye konuştu.

Etiketler : Topuk ağrılarını hafife almayın Op. Dr. Fırat Oruç plantarfasiit tümör ve enfeksiyonlar
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