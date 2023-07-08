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‘Tiroid' kilo problemlerine neden olabilir
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08 Temmuz 2023 Cumartesi 07:24:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 07:24:00

‘Tiroid' kilo problemlerine neden olabilir

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Tiroid hastalıkları birçok organ ve sistemi etkileyebildiği için pek çok farklı şikâyetle karşımıza çıkabileceğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Ayaz, "Tiroid hastalıkları, halsizlik, yorgunluk gibi nonspesifik şikâyetler de dâhil olmak üzere, pek çok kardiyovasküler sistem ve sindirim sistemi şikâyetlerine neden olmaktadır. Cilt, tırnak, saç problemleri, kilo problemleri, cinsel fonksiyonlarda bozulma, gelişme geriliği, bilişsel ve psikolojik bozukluklara sebep olabilir" dedi.

Tiroid hastalıkları birçok organ ve sistemi etkileyebildiği için pek çok farklı şikâyetle karşımıza çıkabileceğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Ayaz, "Tiroid hastalıkları, halsizlik, yorgunluk gibi nonspesifik şikâyetler de dâhil olmak üzere, pek çok kardiyovasküler sistem ve sindirim sistemi şikâyetlerine neden olmaktadır. Cilt, tırnak, saç problemleri, kilo problemleri, cinsel fonksiyonlarda bozulma, gelişme geriliği, bilişsel ve psikolojik bozukluklara sebep olabilir" dedi.

HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİR

Tiroid hastalıkları birçok organ ve sistemi etkileyebildiği için pek çok farklı şikâyetle karşımıza çıkabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Ayaz, "Bahsini ettiğimiz şikâyetlerin bir veya birkaçından muzdarip olan hastalarımız, hangi yaş grubunda olursa olsun tiroid hastalıkları yönünden değerlendirilmelidir. En genel ifadeyle tiroid bezinin az veya çok çalışması, organ ve sistemlerin çalışmasını aksattığı için organ yetmezliklerine sebep olabilir. Nodüller ise düşük oranda da olsa malignite yani kanser riski taşımasından dolayı önemlidir. Her iki tabloda da erken teşhis ve erken tedavi ile hasta, hasarsız bir şekilde hayatını sürdürebilecekken, geç kalındığı takdirde çok daha ağır sonuçlar ile karşı karşıya kalabilir" dedi.

Etiketler : Tiroid Tiroid hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Ayaz
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