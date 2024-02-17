VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Yumaklı: 2.4 milyar lira kaynak aktararak 10 binden fazla proje yaptık
Özgür Özel, İzmir adayını karıştırdı
İsrail'in Batı Şeria'daki gece baskınlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı
Ambarlı Limanı'nda hurma kolilerinden uyuşturucu çıktı
Başkan Erdoğan, Rize ve Trabzon'a gidecek
Sınır Tanımayan Gazeteciler, "Gazze'de gazetecilerin katledilmesini" kınadı
17 Şubat 2024 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:17 Şubat 2024 Cumartesi 08:30:00

Tansiyonda burun kanaması hayat kurtarıyor

ABONE OL

Uzmanlar, yaşlılarda burun kanamasının çok ciddi bir durum olduğunu söylüyor.

Çocuklarda burun kanamasının genellikle üst solunum yolu enfeksiyonları veya hava değişimi gibi nedenlerden kaynaklanabildiğini kaydeden uzmanlar, yaşlılarda burun kanamasının ise çok daha ciddi bir durum olduğunu söylüyor. KBB Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi K. Ali Rahimi, "Burun kanamaları yüksek tansiyon hastalarında hayat kurtarıcı bir etkiye sahiptir" dedi. Rahimi "Yaşlılarda daha derinden burun kanaması olmaktadır. Yaşlılarda burun kanaması olduğu zaman hiçbir müdahalede bulunmadan direkt doktora başvurulması gerekmektedir" diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi K. Ali Rahimi, özellikle küçük yaştaki çocuklarda hava koşulları, özellikle nem, sıcaklık ve soğuğun burun kanamasını artırabildiğini ifade ederek, "Çocukların burun mukozası hassas olduğu için bu durum çocuklarda daha sık yaşanabilir. Bu tür kanamaların durdurulması oldukça basittir. İlk olarak baskı yöntemi kullanılmalıdır. Yani, burun ön kısmında 'Little' bölgesi olarak adlandırdığımız kemiğin altındaki yumuşak bölgeyi tutup, parmakla 4 dakika boyunca bastırmak gerekmektedir. Daha sonra, uzman tarafından verilen kremler ile bu bölgenin kanaması kalıcı olarak durdurulur ve epitelize edilir." dedi.

Etiketler : tansiyon burun kanaması sağlık
'Öteki' de buluştular

'Öteki' de buluştular
Galip Kulaksızoğlu gururu

Galip Kulaksızoğlu gururu
Kar tatilinde

Kar tatilinde
Zirve yolunda

Zirve yolunda
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Murat Güneş, Paris'te klip çekti

Murat Güneş, Paris'te klip çekti
Aşkın yolculuğu sete çıktı

Aşkın yolculuğu sete çıktı
Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi

Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi
Gazilerden özür dilediler

Gazilerden özür dilediler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX