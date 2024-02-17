Tansiyonda burun kanaması hayat kurtarıyor

Çocuklarda burun kanamasının genellikle üst solunum yolu enfeksiyonları veya hava değişimi gibi nedenlerden kaynaklanabildiğini kaydeden uzmanlar, yaşlılarda burun kanamasının ise çok daha ciddi bir durum olduğunu söylüyor. KBB Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi K. Ali Rahimi, "Burun kanamaları yüksek tansiyon hastalarında hayat kurtarıcı bir etkiye sahiptir" dedi. Rahimi "Yaşlılarda daha derinden burun kanaması olmaktadır. Yaşlılarda burun kanaması olduğu zaman hiçbir müdahalede bulunmadan direkt doktora başvurulması gerekmektedir" diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi K. Ali Rahimi, özellikle küçük yaştaki çocuklarda hava koşulları, özellikle nem, sıcaklık ve soğuğun burun kanamasını artırabildiğini ifade ederek, "Çocukların burun mukozası hassas olduğu için bu durum çocuklarda daha sık yaşanabilir. Bu tür kanamaların durdurulması oldukça basittir. İlk olarak baskı yöntemi kullanılmalıdır. Yani, burun ön kısmında 'Little' bölgesi olarak adlandırdığımız kemiğin altındaki yumuşak bölgeyi tutup, parmakla 4 dakika boyunca bastırmak gerekmektedir. Daha sonra, uzman tarafından verilen kremler ile bu bölgenin kanaması kalıcı olarak durdurulur ve epitelize edilir." dedi.