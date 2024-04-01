Solunum yolu hastalıklarına karşı propolis önerisi

Mevsimsel alerjilerin artış gösterdiği bu dönemde, solunum yollarını etkileyen virüs ve bakteriler, KOAH, astım, bronşit gibi akciğer rahatsızlıklarının daha ağır geçmesine neden olurken uzmanlar, akut ve kronik solunum yolu hastalıklarına karşı propolisi düzenli kullanmayı öneriyor. Anadolu propolisinin immunomoodulatuvar etkilere sahip olduğunu kaydeden Dr. Elif Pınar Çakır, "Bağışıklık sistemini dengelemeye yardımcı olur. Dolayısıyla, akut ve kronik solunum yolu hastalıkları ile mevsimsel alerjilere karşı düzenli Anadolu Propolisi tüketimi, bağışıklık sistemini dengeleyerek bu süreci daha kolay atlatmaya yardımcı olur" ifadelerini kullandı.