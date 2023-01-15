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15 Ocak 2023 Pazar 07:17:00 - Güncelleme:15 Ocak 2023 Pazar 07:17:00

Soğuk havalar cildin düşmanı

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Dış etkenlere gün boyunca maruz kalan cilt, soğuk havalarla birlikte zarar görmeye daha da açık hale geliyor.

Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Okulu Dermatoloji Başkanı Amy Paller, soğuk havalarda cildi tahriş olmaktan, egzama, kaşıntı, pullanma gibi problemlerden korumak için nemi içeride tutmak gerektiğine dikkat çekiyor. Soğuk havayla doğrudan temas eden ciltte egzama, pullanma, kaşıntı gibi rahatlıkların olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, "Kış mevsiminin kuru ve soğuk havası ciltte hasar bıraksa da aslında günlük bakım yöntemleriyle bu durumun önüne geçmek mümkün. Örneğin kişiler soğuk havalarda dışarıda vakit geçirirken şapka ve bere takabilir, su oranı yüksek nemlendiriciler kullanabilir. Bunun yanı sıra günlük hayatlarında sıkça yaptıkları ama aslında zararlı olabilecek birçok pratikten de kaçınabilir. Sabunla yüz yıkamak, sıcak suyla duş almak, kalın kıyafetler giymek ve ağır yorganlarla uyumak gibi alışkanlıkları bırakabilir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : egzama kaşıntı pullanma soğuk hava cilt
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