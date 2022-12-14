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14 Aralık 2022 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 09:30:00

Sigara menopoz yaşını 2 yıl öne çekiyor

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Uzmanlar, doğal menopoz yaşının, genetik, etnik köken, sigara içme ve üreme öyküsü gibi bir dizi faktörden etkilendiğini, özellikle sigara içen kadınlarda menopoz yaşının yaklaşık iki yıl azaldığını bildirdi.

Uzmanlar, doğal menopoz yaşının, genetik, etnik köken, sigara içme ve üreme öyküsü gibi bir dizi faktörden etkilendiğini, özellikle sigara içen kadınlarda menopoz yaşının yaklaşık iki yıl azaldığını bildirdi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Esra Oben Tutar, menopoz ve perimenopoz döneminde kadınların ruh hallerinde değişim yaşanabildiğini belirterek, "Menopoza giriş ile birlikte depresif ruh hali, kaygılı veya sinirli hissetme yaygındır. Bu durumla baş edebilmek için bol bol dinlenilmeli, düzenli egzersiz yapılmalı ve kişinin kendisini rahatlatacak aktivitelerde bulunması gerekir. Aile, arkadaşlar veya meslektaşlar gibi aynı durumu yaşayan diğer insanlarla konuşarak sosyal destek alınması bu durumu atlatmak için önemlidir. Bunlara rağmen ruh hali değişimlerinizle başa çıkamazsanız pek çok tedavi seçeneği mevcuttur. Bunların arasında bir konuşma terapisi olan ve psikiyatristlerce uygulanan bilişsel davranışçı terapi de vardır" görüşünü aktardı.

Etiketler : Sigara doğal menopoz Dr. Esra Oben Tutar
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