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21 Nisan 2021 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:21 Nisan 2021 Çarşamba 09:00:00

Salgında bağırsak sendromu vakaları arttı

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Koronavirüs salgını sürecinde, fonksiyonel bir bağırsak hastalığı olan irritabl bağırsak sendromu (İBS) semptomlarında artış olduğu belirtildi.

Koronavirüs salgını sürecinde, fonksiyonel bir bağırsak hastalığı olan irritabl bağırsak sendromu (İBS) semptomlarında artış olduğu belirtildi. Prof. Dr. Birol Özer, İBS hastalarında son 3 ayda haftada en az bir gün tekrarlayan karın ağrısı olduğuna, hastalığın sıklığının Türkiye'de ve dünya genelinde yüzde 10-20 civarında olduğuna değindi. Hastalığın kadınlarda daha sık ve 50 yaşından genç topluluklarda görüldüğüne işaret eden Özer, şunları kaydetti: "Hastaların ancak yüzde 15'i tıbbi yardım için başvurmaktadır. Sağlıklı bireylere göre yıllık işgücü kaybı 3-4 gün daha fazladır. Tekrarlayıcı müzmin bir hastalık olan İBS'de hastaların endişesini artıran, 'Hayatım bundan sonra nasıl olacak, kötü başka bir hastalığa dönüşür mü?' sorusudur. İBS'nin sağ kalıma olumsuz bir etkisi yoktur. Başka bir hastalığa veya kansere dönüşüm olmaz. Ancak yaşam kalitesini bozar."

Etiketler : Koronavirüs salgını İBS Prof. Dr. Birol Özer
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