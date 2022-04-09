Saçkıran en sık gençleri etkiliyor

Toplumda alopesi areata ile yaşam boyu karşılaşma riskinin yüzde 2 olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, "Alopesi areata, saç, sakal, bıyık, kaş, kirpik bazen de göğüste, sırtta, bacak ve kollarda görülebilen, ani başlangıçlı, kalıcı olmayan kıl dökülmeleri ile karakterize bir hastalıktır. Toplumdaki yaygın inanışın aksine bulaşıcı değildir. Alopesi sıklığı 100 bin kişide ortalama 20'dir. En sık görülme yaşı ise 25-36 arasındadır" açıklamasında bulundu. Alopesi areatanın sebebinin tam olarak bilinmese de ailede öyküsü olanların alopesi areata sorunu ile karşılaşma oranının yüksek olduğunun altını çizen Dermatoloji Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, "Otoimmün hastalıklar, kişinin kendi bağışıklık sisteminin kendi dokularına karşı olan toleransını kaybetmesi sonucu görülen hastalıklar olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle gençlerde görülüyor. Vitiligo, atopik dermatit, otoimmün tiroid hastalıkları, lupus gibi romatolojik hastalıklar, diyabet, pernisiyöz anemi gibi diğer otoimmün hastalıklarla birliktelik gösterebiliyor" şeklinde konuştu.

