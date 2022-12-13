Saç döktüren alışkanlıklar

Saçları sık yıkamak, havluyla sert bir şekilde kurulamak, ısısı yüksek saç kurutma makineleriyle kurutmak ve her gün fön çekmek saçınıza yapacağınız en büyük kötülük. Hatta saçı sıkıca toplamak da dökülmeli tetikleyen unsurlardan.



Saç dökülmesi günümüzde en sık görülen sorunlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Yetişkin bir insanda ortalama 100-150 bin saç teli bulunuyor ve günde 50-100 saç telini kaybetmek genellikle olağan kabul ediliyor. Ancak saç dökülmesi fark edilecek yoğunlukta olduğunda, ani veya yama tarzında döküldüğünde, ön saç çizgisi geriye çekildiğinde, tararken veya yıkarken normalden daha fazla saç teli döküldüğünde mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurmak gerekiyor. Acıbadem Ataşehir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Züleyha Özgen, "Saç dökülmesinin en sık nedeni kalıtsal eğilim olsa da çeşitli hastalıklar, dengesiz beslenme, bazı ilaçların yan etkileri, stres oluşturan faktörler, hatalı saç şekillendirme ve abartılı ya da uygun olmayan saç bakım ürünleri gibi birçok etken saçların dökülmelerine yol açabiliyor. Hemen hepimizde ciddi bir kaygı oluşturan saç dökülmesi aslında önemli bir sağlık probleminden kaynaklanmıyorsa ya da ilerlemiş bir kalıtsal dökülme değil ise uygulanan tedavilerle yeniden ışıl ışıl ve gür saçlara kavuşabiliyoruz" dedi.

BU KURALLARA UYULMALI

Saç bakımında yapılan hatalı uygulamalar, saç dökülmesine en sık yol açan faktörler arasında yer alıyor. Bu alışkanlıklardan vazgeçildiğinde eskisi gibi gür saçlara kavuşmak mümkün olabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Züleyha Özgen, saçlarınızın aşırı dökülmesini önlemek için dikkat etmeniz gereken kuralları şöyle sıralıyor:

· Saçlarınızı sıkı toplamaktan kaçının.

· Abartılı ve sık şekillendirici ürün kullanmayın.

· Saçlarınızı sık yıkamayın. Gün aşırı ya da haftada 2 kez yıkayabilirsiniz.

· Havluyla sert bir şekilde değil, nazikçe kurulayın.

· Isısı yüksek saç kurutma makineleriyle kurutmayın.

· Her hafta fön çektirmeyin.

· Brezilya fönü, perma, saçı sarartma ve boyama gibi işlemlerle saçınızı kimyasallara maruz bırakmayın.

· Kimyasal içeriği hafif olan şampuan ve saç kremlerini tercih edin.

· Saçlarınızı nazikçe taramaya özen gösterin. Sık sık dokunup çekiştirmeyin.

· Ağır diyetler yapmaktan kaçının.

FAYDA SAĞLAYAN YÖNTEMLER

Saç dökülmesine karşı aldığımız önlemler yeterli gelmezse, günümüzde altta yatan nedene göre uygulanan çeşitli yöntemler; saç dökülmesini durdurabiliyor, kalitesini artırabiliyor ve yeni saç çıkışını aktif hale getirebiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Züleyha Özgen, bu yöntemleri şöyle sıralıyor:

Yerel minoksidil losyon/köpük kullanımı

FDA (Amerikan ilaç birliği) tarafından onaylanmış bir tedavi yöntemidir. Günümüze dek tedavide altın standart olarak kabul edilen bu yöntemin etkinliğini görebilmek için saçlı deriye en az 4-5 ay uygulanması gerekiyor. Tedavi bırakıldığında süreç kaldığı yerden devam ediyor, bu nedenle uzun süreli kullanımı öneriliyor.

Trombositten zengin plazma (PRP)

Trombositten zengin plazma, diğer adıyla PRP (Platelet Rich Plasma) yönteminde kişiden alınan az miktardaki kan, özel bir tüp içine konulduktan sonra santrifüj ediliyor, yani ayrıştırılıyor. Elde edilmiş olan trombosit ve büyüme faktörleri yönünden zenginleştirilmiş plazma; enjeksiyonla saçlı deriye geri uygulandığında ya da dermapen gibi mikroiğneleme yöntemleri sonrası saçlı deriye yerel olarak yapıldığında da başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. PRP, hızlı etki isteyen hastalarda yan etkileri açısından oldukça güvenli bir tedavi seçeneğidir. Dermatoloji Uzmanı Dr. Züleyha Özgen, "Her yıl bir ay arayla 3-6 seans arası yapılan PRP yöntemi diğer tedavilerle kombine edildiğinde oldukça yüz güldürücü yanıtlar alınmasını sağlıyor. Tedavinin başarısı trombositten zenginleştirilmiş olan plazmanın elde etme yöntemine ve kişiye özel değişiklik gösterebiliyor" diyor.

Saç mezoterapisi

Çok çeşitli kokteyler ile yapılan mezoterapi yönteminde saçın uzamasını destekleyecek olan peptid, vitamin ve hormonlar; iğnelerle doğrudan saç köklerine veriliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Züleyha Özgen, tedavi başarısının kişiden kişiye ve kullanılan mezoterapi ürünlerine göre değiştiğini vurgulayarak, "Bu yöntem yıllık bir ay arayla ve 3-6 seans arasında uygulanıyor. Doğru mezoterapi ürünleriyle yapılmış işlemlerden alınan hızlı yanıtlar nedeniyle hastalar tarafından oldukça sık tercih ediliyor" diyor.

Kök hücre tedavileri

Kişinin vücudundaki yağlar ve kıl köklerinden alınan kök hücreler özel laboratuvar koşullarında çoğaltılarak iğneyle tekrar kıl köklerine veriliyor. Yılda 1-2 seans şeklinde yapılabilen kök hücre tedavisi 2-5 yıl arası etki gösterebiliyor. Bu yöntemden diğer tedavilerle birlikte oldukça yüz güldürücü sonuçlar alınıyor.

Düşük doz lazer ve ışık tedavileri

Etkinlikleri tek başına sınırlı olsa da, düşük doz lazer ve ışık tedavileri diğer tedavilerin başarısını artırabiliyor.

Finasterid/Dudasterid tablet

Erkeklik hormonunun aktif formuna dönüşmesini engelleyen bu ajanlar tablet olarak ağızdan alınabilmekle birlikte, mezoterapi protokollerinde iğneyle saç köklerine de uygulanabiliyor. Tablet olarak ağızdan alınmalarının bazı istenmeyen etkileri nedeniyle; seçilmiş sınırlı hasta gruplarında kullanım yeri buluyor. Mezoterapi protokollerine eklenmeleri tedavinin başarısı şansını artırıyor.

Flutamid ve bikalutamid tablet

Erkeklik hormonunu baskılayan bir yöntemlerdir. Oldukça etkili olmalarına rağmen karaciğer üzerinde ciddi istenmeyen etkileri nedeniyle nadiren kullanılıyorlar.

Spironolakton tablet

Kadınlarda genetik ve hormonal saç dökülmesinde oldukça etkili sonuçlar alınıyor. Ancak başarı oranı yüksek olan bu tabletlerin doğru hastada istenmeyen yan etkilerinin yakından izlenmesi ve mümkün olan en düşük dozlarda kullanılmaları gerekiyor.

Minoksidil tablet

Henüz saç dökülmesinde onayı ve yeterince çalışması olmamasına rağmen umut vaat eden bu tedavi, seçilmiş hastalarda oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Ancak nadir de olsa görülebilecek yan etkilerinin kontrolü için tedavi öncesinde kardiyoloji hekimine başvurmak oldukça önem taşıyor.

Doğum kontrol hapları

Hormon dengesizliği olan kadınlarda spirinolakton ile birlikte ya da tek başına kullanımı tedavinin başarısını artırıyor.

Saç ekimi

Diğer tedavilerle daha ileri yanıt alınamayan ve saç ekimine uygun kadın ile erkeklere uygulanabiliyor.

Medikal protez saçlar

Bu yöntem tedaviyle istenilen yanıt alınamamış ya da iyileşme sürecini kozmetik olarak daha kabul edilebilir şekilde geçirmek isteyen kişiler tarafından tercih ediliyor. Saçlı deriye yapıştırılan medikal protez saçlar kişinin kendi saçından çoğaltılmasının yan sıra başka birine ait saçlardan yapılabiliyor veya sentetik olarak üretilebiliyor.