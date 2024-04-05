Polenlerin uçuştuğu saatlerde dışarı çıkmayın

Polen alerjisi için alerjenden kaçınmak gerektiğini belirten Alerji Uzmanı Dr. Döne Gülçin Unutmaz Erkaya, "Polenin yoğun olduğu saatlerde ve dönemlerde mümkünse dışarıya çıkılmamalıdır. Özellikle sabah saatlerinde rüzgar olur. Güneş doğarken 05.00 ile 09.00 saatleri arası polenlerin uçuşması daha yoğundur. Eğer çıkılması gerekiyorsa, bağ bahçeye gidilecekse koruyucu ekipman kullanılmalıdır" dedi.