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02 Mart 2023 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 07:30:00

‘Pirpirim otu' yiyerek kemikleri güçlendirin

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Semizotunun yabanisi 'pirpirim otu' başta mide olmak üzere kalp ve bağırsak hastalıklarını önlüyor, kemikleri güçlendiriyor. Doğada kendiliğinden yetişen pirpirim, havalar ısınmaya başladığında yetişir.

Semizotunun yabanisi 'pirpirim otu' başta mide olmak üzere kalp ve bağırsak hastalıklarını önlüyor, kemikleri güçlendiriyor. Doğada kendiliğinden yetişen pirpirim, havalar ısınmaya başladığında yetişir. Pirpirim otu toprağa yakın bir bitki olduğu için sirkeli suda 15 dakika bekletilmeli ve bol suyla yıkanmalıdır. Pirpirim otunu ayıklarken bıçak kullanmamak gerekir. Bitkisel tedavi uzmanları "Pirpirim otu, A vitamini içererek, kemiklerin gelişmesini, bağışıklık sistemini güçlenmesini, hücre yapılarının yenilenmesini, diş ve diş eti sağlığının korunmasını, saçların uzamasını sağlar. Vücudun enerji üretimine katkıda bulunur. Vücut yorgunluğunu giderir. Anlama gücünü ve hareket yeteneklerini artırır. Konsantrasyonu artırır. Endişe, hüzün ve uyku problemlerini azaltır. Antioksidan bakımından zengindir. Yoğun şekilde antioksidan içermesi cildin ve bedenin yaşlanmaya bağlı ortaya çıkardığı etkileri yok eder" diyor.

Etiketler : Pirpirim otu Semizotunun yabanisi A vitamini

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