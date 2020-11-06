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06 Kasım 2020 Cuma 08:07:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 08:07:00

Parmaklardaki uyuşma fıtıktan olabilir

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Pek çoğumuz parmaklarımızdaki uyuşma ve karıncalanma hissini yakından biliriz.

Çoğu zaman önemsemediğimiz parmaklarımızdaki uyuşma ve karıncalanma hissi, kronik bir hal aldığında eğer gerekli tedbirler alınmazsa, daha büyük rahatsızlıklara neden olabiliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Ruhsan Cihan, "Dirsekteki ‘ulnar sinir’ adını verdiğimiz sinirin sıkışması nedeniyle elde serçe ve yüzük parmağında uyuşma oluşabilmekte, el bileğindeki median sinirin sıkışmasıyla da başparmak ve diğer parmaklarda uyuşmalar oluşabilmektedir. Tüm bunların yanında boyun ve bel fıtıkları, boyun- bel kireçlenmeleri gibi problemlerde el veya ayak parmaklarında uyuşma ve hissizlik olabilir. Uyuşmaya, yanma, kaşıntı ve kasılmalar eşlik edebilir" diyor.  

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