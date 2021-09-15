Okullarda Norovirüs alarmı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, okulların açılmasıyla çocuklar arasında sıkça görülmeye başlanan Norovirüs hakkında uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Yavuz, ishal ve kusma ile ortaya çıkan Norovirüs hastalığının da tıpkı Kovid gibi hızla bulaşabildiğine dikkat çekerek "Salgın yapabilir. Kovid gibi kapalı ortamlarda, yakın temasta bulaşma riski artar. Mesela sınıfta bir çocuk kustuğunda o sırada çevreye yayılan partiküllerden bile diğer çocuklara bulaşabilir" dedi.

GÖNDERMEYİN, EVDE BAKIN



Norovirüs'ün Kovid'le karıştırılmaması gerektiğini belirten Yavuz, "Genellikle ishal ve kusma yapar. Ateş çok gördüğümüz bir tablo değil. Sınıfta 5-10-15 kişi, kısa bir süre içinde hastalanabilir. Böyle bir durumda çocuğunuzu okula göndermeyin, evde boy sıvı takviyesi yapın" dedi. İstanbul'un son durumuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Yavuz, şunları söyledi: "Trafik facia gerçekten. Bu demektir ki artık İstanbul çok kalabalık. Herkes döndü. Dolayısıyla her türlü viral hastalık için bir besi yeri ortamı oluştu. Kontrollü devam etmezsek, aşı yüzde 90 korusa bile, koruyamadığı yüzde 10'luk grup hastalığı topluma hızlıca yayar. Aşıda hedeflenen noktalara ulaşana kadar kontrollü sosyal hayat şart."