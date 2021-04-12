Mimiklerin azalması Parkinson habercisi

Dopamin eksikliğine bağlı bir hareket bozukluğu hastalığı olan Parkinson, 'poker yüz' olarak adlandırılan mimiklerin azalmasıyla kendini belli ediyor. Eğik yürüme ve küçük adımlar ile birlikte düşmeler de ortaya çıkabiliyor.



Parkinson hastalığının ellerde titreme veya hareketlerde yavaşlama olarak iki tipi bulunduğunu belirten uzmanlar, yüz mimiklerinde azalma neticesinde 'poker yüz' olarak adlandırılan yüz ifadesinin görülebildiğini söylüyor. Parkinson belirtileri arasında öne doğru eğik yürüme, küçük adımlar ile birlikte düşmeler de ortaya çıkabiliyor. Parkinson'un gençlerde de görülebildiğini vurgulayan uzmanlar, erken dönem belirtilerine dikkat edilmesini öneriyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Salçini, "Genelde orta ve ileri yaşlarda, tek taraflı olarak başlar ve ilerleyici olur. Ellerde titreme veya hareketlerde yavaşlama olarak iki tipi olduğundan bahsedebiliriz. Hastalarda öne doğru eğik yürüme, küçük adımlar ile birlikte düşmeler hastalığın başında ve devamında görülebiliyor. Yüzde mimiklerde azalma ve neticesinde 'poker yüzü' olarak adlandırdığımız yüz ifadesinin yanı sıra bazen de yüzde yağlanma meydana gelebiliyor. Hastalığın sebebi, beyindeki dopamin üreten hücrelerin harap olması sonucunda gerçekleşen dopamin eksikliğidir" dedi.

GENÇLERDE DE GÖRÜLÜR

Parkinson hastalığının bilinenin aksine erken yaşta ve gençlerde de görülebileceğine dikkat çeken Dr. Celal Salçini, "Parkinson hastalığının bu çeşidi genetik özellik taşır ve tedaviye daha dirençlidir. Erken teşhisin hastalığın belirlenmesi ve diğer hastalıklardan ayırıcı tanısı için çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Hastalığın tedavisinde agresif yaklaşım, yani erken dönemde yüksek doz ilaç vermek tercih edilmiyor. Hastalığın şikayetleri arttıkça ilaç dozları da artırılıyor ancak gerekenden fazla ilaç verilmiyor" diye konuştu.

RÜYALARI CANLI GİBİ YAŞAMAK DA BELİRTİ

Parkinson hastalığının erken dönemlerinde ortaya çıkan belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Celal Salçini, "Hastalığın erken dönemdeki belirtileri arasında koku alma bozuklukları, kabızlık, sinsi omuz ağrısı ve REM uyku davranış bozukluğu dediğimiz uykuda canlı olarak rüyaları yaşamak, hareket etmek ve konuşmak gibi belirtiler bulunuyor" ifadelerini kullandı.

BEYİN PİLİYLE TEDAVİSİ MÜMKÜN

Parkinson hastalığı tedavisinde ilaç tedavisi ve beyin pili olarak adlandırılan cerrahi müdahalenin uygulandığını aktaran Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Salçini, "Cerrahi müdahale seçilmiş hastalarda iyi netice veriyor. Müdahale öncesinde her hasta uygun ilaç tedavisi almak zorundadır. Gerekli durumlarda ilaçlar, çeşitli pompalar aracılığı ile verilebiliyor" dedi.