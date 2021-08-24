Merdiven çıkamıyor düğme ilikleyemiyorsa dikkat!
Çocuklarda görülen nörogelişimsel bozukluklar arasında yer alan motor bozukluk sorunu, vücudun kas sisteminin gelişiminde yaşanan bir sorun nedeniyle ortaya çıkıyor.
Çocuklarda görülen nörogelişimsel bozukluklar arasında yer alan motor bozukluk sorunu, vücudun kas sisteminin gelişiminde yaşanan bir sorun nedeniyle ortaya çıkıyor. Motor bozukluk sorunu yani vücudun kas sisteminin gelişiminde sorun yaşayan bir çocuğun merdiven çıkmak, düğme iliklemek ya da bağcık bağlamak gibi motor işlevlerde sorun yaşayabileceğini ifade eden Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, "Bu bozukluklar, büyük olasılıkla ergenlikten önce teşhis edilebilir ve erkek çocuklarda daha sık görülür. Çünkü nörogelişim erkek çocuklarında kız çocuklarına kıyasla daha yavaş işler ve bu yüzden söz konusu bozukluklar erkek çocuklarında 4-5 kat daha fazla görülür." diye konuştu.
SOSYALLEŞMEYİ ENGELLER
Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, duygusal bozukluklara da sebep olabilecek bu rahatsızlıkların çocuğun empati kurabilmesini ve sosyalleşmesini engellediğini ve iletişim kurmada sıkıntı yaşamasına sebep olduğunu kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Kilit, duygu ve düşüncelerini ifade etmede sıkıntı yaşama, kolay öfkelenme ve duygu durumunda oluşan iniş ve çıkışların çocukta görülebilecek diğer emosyonel problemlerden bazıları olduğunu söyledi.
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