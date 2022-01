Menopozda 'günde 400 gram sebze' uyarısı

Menopoz sonrası sağlığın korunmasında ve kaliteli bir hayat sürdürülmesinde beslenme önemli bir rol oynamaktadır. Bu dönemde kadınlarda oluşma riski yüksek olan şişmanlık, kalp damar hastalıkları ve osteoporoz gibi hastalıkların gelişimini önleyici, koruyucu ve tedavi edici diyetlerin uygulanması gerekir. Her öğünde et, yumurta ve kurubaklagil grubu, süt grubu, sebze ve meyve grubu, ekmek ve tahıl grubu bireyin gereksinimine uygun tüketilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Veysel Ciğerli, "Menopoz sonrası kadınlarda günde toplam 400 gramın üzerinde sebze ve meyve tüketilmesi önerilmektedir. Her öğünde ve öğün aralarında farklı bir sebze ve meyve tüketilerek çeşitlilik sağlanmalıdır. Kalsiyum içeriği yüksek besinler tüketilmelidir. Kalsiyumun en iyi kaynakları süt ve süt türevleridir. Tuz tüketimi azaltılmalıdır. Sıvı tüketimi arttırılmalıdır. Fiziksel aktivite artırılmalıdır" şeklinde uyardı.