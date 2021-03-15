Kulağı temizlemeye çalışmak mantar nedeni

KBB Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Muhammed Durna, "Kulak mantarı, kulak kanalında şişliğe, kurumaya, pullanmaya, akıntıya ve ağrıya neden olabilir. Daha çok sıcak iklim koşullarında yaşayanlarda ve su sporları yapanlarda görülür. Genellikle damla veya pomad şeklinde uygulanan mantar ilaçları ile tedavi edilir" dedi. Durna, "Kulak yolunu çok fazla temizlemeye çalışanlarda kulak mantarı daha sık görülür" diye ekledi.

