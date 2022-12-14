Katarakt her yaşta ortaya çıkabilir

Kataraktın gözlükle ya da ilaçla herhangi bir çözümü olmadığını ve her yaşta ortaya çıkabildiğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Özkan, "Eskiden katarakt ameliyatları dikişli yöntemlerle yapılıyordu. Fakat son teknolojiyle artık lazerle katarakt ameliyatı yapıyoruz. Şu anda trifokal 3 odaklı mercekleri kullanıyoruz. Bu mercekler hastanın gözüne yerleştirildiğinde gözlük ihtiyacı da tamamen ortadan kalkmış olur. Günümüzde yaptığımız lazerli katarakt ameliyatlarında hem iyileşme süreci çok hızlı gerçekleşiyor hem de hastaların ağrısı oldukça az oluyor" dedi.