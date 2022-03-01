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01 Mart 2022 Salı 08:30:00 - Güncelleme:01 Mart 2022 Salı 08:30:00

Kalbin dostu "Dereotu"

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Antioksidan zengini dereotu düzenli tüketildiğinde yüksek kan şekeri düzeyini düşürmeye yardımcı oluyor. Kalp ve damar sağlığını koruyarak kriz riskini en aza indiriyor.

Antioksidan zengini dereotu düzenli tüketildiğinde yüksek kan şekeri düzeyini düşürmeye yardımcı oluyor. Kalp ve damar sağlığını koruyarak kriz riskini en aza indiriyor.

Pek çok yemeğin üzerine süs olarak kullanılan dereotu aslında düşük kalorisiyle diyet yapanlar ve sağlıklı beslenenler için çok değerli bir besin olarak öne çıkıyor. Kimyona benzeyen tadıyla baharat olarak da tüketilebilen dereotu A vitamini dahil pek çok temel vitamini de içinde barındırıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sinem Türkmen, "Antioksidanlar açısından zengin ve iyi bir C vitamini, magnezyum ve A vitamini kaynağı olan dereotu, kalp hastalığı ve kansere karşı koruma da dahil olmak üzere sağlık için çeşitli faydalara sahip olabilir" dedi.

TOHUM VE YAPRAKLARI

Dyt. Türkmen "Dereotu, antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikaller olarak bilinen kararsız moleküllerin neden olduğu hasara karşı korumaya yardımcı olan doğal olarak oluşan bileşiklerdir. Sonuç olarak araştırmalar, antioksidanlar açısından zengin gıdaları tüketmenin kronik inflamasyonu azaltmaya ve kalp hastalığı, Alzheimer, romatoid artrit ile çeşitli kanser türleri dahil olmak üzere belirli durumları önlemeye ve hatta tedavi etmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Dereotu bitkisinin hem tohumlarının hem de yapraklarının, aşağıdakiler dahil olmak üzere, antioksidan özelliklere sahip çeşitli bitki bileşikleri açısından zengin olduğu bulunmuştur" diye konuştu.

İNSÜLİN DİRENCİNİ KIRAR

Dereotu flavonoidler açısından da zengindir. Bu bileşikler, kalp hastalığı, felç ve bazı kanser türlerinin riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir. Bu durum beyin sağlığında da önemli bir rol oynayabilir. Dyt. Sinem Türkmen "Terpenoidler de dereotunda vardır. Bu bileşiklerde uçucu yağlar da bulunur ve bu karaciğer, kalp, böbrek ve beyin hastalıklarına karşı koruma sağlayabilir. Dereotunun kalp sağlığı üzerinde de etkileri vardır. Yüksek kan şekeri düzeyini düşürmeye yardımcı olabilir. Kronik şekilde yüksek kan şekeri seviyelerine sahip olmak, insülin direnci, metabolik sendrom ve tip 2 diyabet gibi durumlar riski artırabileceğinden endişe vericidir. Dereotunun kan şekerini düşürücü etkilere sahip olduğu düşünülmektedir" diye ekledi.

AĞIZ KOKUSUNU GİDERİR

"Dereotu, kemik sağlığı için önemli olan kalsiyum, magnezyum ve fosfor içerir" diyen Dyt. Sinem Türkmen şunları dile getirdi; "İçerdiği uçucu yağlar, regl dönemi boyunca kramplardan kaynaklanan ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Dereotun antiseptik ve antibakteriyel özelliklerle ağız ve nefes spreyi görevi görebilir. Ağız kokusunu giderir."

TEK BAŞINA KİLO VERDİRMEZ

Dereotu diyetlerde rahatlıkla tüketilebilir ancak tek başına dereotunun zayıflamaya etkisi bulunmamaktadır. Tek başına hiçbir besin maddesi zayıflatıcı etkiye sahip değildir. Sadece sağlıklı beslenme düzeni ve egzersize katkı sağlayabilirler. Dereotu kalori açısından düşük olduğu için aşırıya kaçmadan diyetlerde tüketilebilir.

Etiketler : kalp dereotu antiseptik ve antibakteriyel
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