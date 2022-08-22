İKİ ÖĞÜN ARASI 4 SAATTEN AZ OLMAMALI

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22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:00:00

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Beslenme ve Diyet uzmanı Elif Sena Ay, duygusal açlığın mutluluk, sinir, öfke, stres, yalnızlık veya can sıkıntısı gibi duygulardan dolayı oluşan yapay bir açlık durumu olduğunu ifade etti.

Duygusal açlığın mutluluk, sinir, öfke, stres, yalnızlık veya can sıkıntısı gibi duygulardan dolayı oluşan yapay bir açlık durumu olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet uzmanı Elif Sena Ay, "Mideniz dolu olduğu halde kendinizi sürekli aç hissediyorsanız, yeme bozukluğu olarak adlandırılan duygusal açlık durumunu yaşıyor olabilirsiniz'' dedi. Kişilerin duygusal açlık anlarında yemek yediğini sonrasında ise gerçekten yemeğe ihtiyaç olmadığı anlaşıldığında pişmanlıkların yaşandığını belirten Dyt. Ay, şu önerilerde bulundu: ''Öncelikle en son ne zaman yemek yediğinizi düşünebilirsiniz. Eğer 4 saati geçmediyse ve fiziksel bir belirti görmüyorsanız yaşadığınız durum duygusal açlıktır. Sizi duygusal açlığa yönelten sebebi düşünün. İş yerinde veya okulda stresli olabilirsiniz, sevdiğiniz biri tarafından kırılmış olabilirsiniz veya güzel bir haber almış çok mutlu olmuş olabilirsiniz. Kendi sebebinizi bulun ve hangi duyguyu yaşıyorsanız onu kendi içinizde kabullenin. Daha sonra kendinizi, aklınızı meşgul edecek aktivite bulun. Bu aktiviteler müzik dinlemek, bir hobiyle ilgilenmek, yürüyüş yapmak veya sevdiğiniz biriyle sohbet etmek olabilir."

Etiketler : açlık diyet beslenme sağlıklı beslenme elif sena ay
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