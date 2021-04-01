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01 Nisan 2021 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:01 Nisan 2021 Perşembe 07:30:00

Güçlü bağışıklık için renkli beslenin

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Bağışıklık sistemi salgın döneminde önemli bir faktör. Bağışıklık sistemini güçlendirebilmek için sağlıklı ve dengeli beslenmemiz gerekiyor.

Bağışıklık sistemi salgın döneminde önemli bir faktör. Bağışıklık sistemini güçlendirebilmek için sağlıklı ve dengeli beslenmemiz gerekiyor. Beslenme Diyet Uzmanı Ayşegül Savsa, "Mutlaka 3 ana ve 3 ara öğün yapılmalı. Günlük su tüketimi kış aylarında düşüyor. Su tüketimini arttırabilmek için çubuk tarçın, karanfil ve maydanoz sapları gibi aroma verici takviyeler ile su tüketimini arttırabiliriz. Mutlaka renkli beslenmeliyiz. Renkli beslenmek derken havuç, portakal, kereviz gibi farkı besinleri bir araya getirip tükettiğimiz zaman bağışıklık sistemimiz güçlü olacaktır. Günlük 5-8 porsiyon sebze ve meyve tüketmeliyiz" şeklinde konuştu.

Etiketler : Bağışıklık sistemi Diyet Uzmanı Ayşegül Savsa pandemi
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