Güçlü bağışıklık için renkli beslenin

Bağışıklık sistemi salgın döneminde önemli bir faktör. Bağışıklık sistemini güçlendirebilmek için sağlıklı ve dengeli beslenmemiz gerekiyor. Beslenme Diyet Uzmanı Ayşegül Savsa, "Mutlaka 3 ana ve 3 ara öğün yapılmalı. Günlük su tüketimi kış aylarında düşüyor. Su tüketimini arttırabilmek için çubuk tarçın, karanfil ve maydanoz sapları gibi aroma verici takviyeler ile su tüketimini arttırabiliriz. Mutlaka renkli beslenmeliyiz. Renkli beslenmek derken havuç, portakal, kereviz gibi farkı besinleri bir araya getirip tükettiğimiz zaman bağışıklık sistemimiz güçlü olacaktır. Günlük 5-8 porsiyon sebze ve meyve tüketmeliyiz" şeklinde konuştu.

