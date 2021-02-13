  • BIST
    1538.44
  • Dolar
    7,0386
  • Euro
    8,5290
  • Altın
    412,0630
İstanbul
-0 / 2
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız"
Kadir Topbaş hayatını kaybetti!
Meteoroloji, İstanbul için kar yağışı tahminini değiştirdi
Başkan Erdoğan vasiyetini yerine getirdi
Komutanlar sınır hattında
"Gelin, karbon testi yaptırın kaç yıllık olduğunu söyleyelim"
Padişahların vazgeçilmezine coğrafi işaret
Buzu ‘sal' gibi kullanıp balık avladılar
Zahide'nin derdi: Balık pulu hastalığı
Huzurevinde online müzik ziyafeti
Havuzda Karan güvenliği
101 gül romantizmi
14 Şubat bizden geçti
Babasına söz verdi, rekora imza attı
ULAQ paniği! "Türkiye Doğu Akdeniz'i yerli SİDA'larla dolduruyor"
Başkan Erdoğan imzayı attı... 3 şirket kurulacak
Leyla Hanım gururu
Mutluluk 4 ay sürdü
Polemik yok
30. yaş mutluluğu
Ömrüm'ü bana yazdı
İddialı şarkıyla geliyor
Pandeminin gurme çifti
4 aylık hamile pozu
13 Şubat 2021 Cumartesi 10:01:00 - Güncelleme:13 Şubat 2021 Cumartesi 17:05:00

Erkekler de rahim ağzı kanseri aşısı olmalı

ABONE OL

RAHİM ağzı kanserinin dünyada 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türü olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Orhan Ünal, bu kanserden korunmak adına kadınlar gibi erkeklerin de HPV aşısı olması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Orhan Ünal, "Rahim ağzı kanserine yol açan ya da kanserojen dediğimiz tiplerin sayısı fazla. Bir de HPV'nin 9 tipine de etkili olan dokuzlu aşı çıktı. Ancak bu aşı henüz Türkiye'ye gelmedi. O nedenle 4'lü aşının erken yaşlarda yapılmasını öneriyoruz. Çünkü vücudun antikor oluşturması 5 yılı bulabiliyor. O nedenle erken yaşta aşılamanın yapılması, erken yaşta cinsel yaşam başlamadan antikor gelişimini sağlıyor.

Bu aşı 45 yaşına kadar yapılabilir ama en fazla antikorun oluşacağı dönem, erken yaşlardır. HPV aşısının erkeklere de yapılması gerekiyor. Özellikle Avustralya'da bu aşılar devlet politikası halinde uygulanıyor. Çünkü hastalık erkeklerden de bulaşabilir. Hatta bu virüsü alan erkeklerde, baş boyun kanserlerine rastlamak mümkün" diye konuştu.

Etiketler : rahim ağzı kanseri erkek orhan ünal
Klarnetiyle Aysel Gürel'i andı

Klarnetiyle Aysel Gürel'i andı
14 Şubat önemsiz bir gün

14 Şubat önemsiz bir gün
Maskeli depresyon pandemide nüks etti

Maskeli depresyon pandemide nüks etti
Cem Karaca'nın 17. yılına özel klip

Cem Karaca'nın 17. yılına özel klip
Nerede o eski mahalle kültürü

Nerede o eski mahalle kültürü
19 Şubat'ta 'Duru Olmak'

19 Şubat'ta 'Duru Olmak'
Bambaşka Merve

Bambaşka Merve
Seren Serengil'den ayıcıklı teklife evet

Seren Serengil'den ayıcıklı teklife evet
En büyük tutkum satranç!

En büyük tutkum satranç!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER