Erkekler de rahim ağzı kanseri aşısı olmalı

Prof. Dr. Orhan Ünal, "Rahim ağzı kanserine yol açan ya da kanserojen dediğimiz tiplerin sayısı fazla. Bir de HPV'nin 9 tipine de etkili olan dokuzlu aşı çıktı. Ancak bu aşı henüz Türkiye'ye gelmedi. O nedenle 4'lü aşının erken yaşlarda yapılmasını öneriyoruz. Çünkü vücudun antikor oluşturması 5 yılı bulabiliyor. O nedenle erken yaşta aşılamanın yapılması, erken yaşta cinsel yaşam başlamadan antikor gelişimini sağlıyor.

Bu aşı 45 yaşına kadar yapılabilir ama en fazla antikorun oluşacağı dönem, erken yaşlardır. HPV aşısının erkeklere de yapılması gerekiyor. Özellikle Avustralya'da bu aşılar devlet politikası halinde uygulanıyor. Çünkü hastalık erkeklerden de bulaşabilir. Hatta bu virüsü alan erkeklerde, baş boyun kanserlerine rastlamak mümkün" diye konuştu.

