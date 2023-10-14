Eris varyantı için maske uyarısı

Mutasyona uğrayan koronavirüs, şimdi de eris varyantıyla gündemde. Varyant, havaların soğuması ve okulların açılmasıyla kapalı ortamda oluşan yakın temas sonucu Türkiye'de de görülmeye başladı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kılıç, tüm solunum yolu enfeksiyonlarında olduğu gibi eris varyantından korunmak için maske kullanılması gerektiğini belirterek, "Evde solunum yolu enfeksiyonu geçiren bireylerin mümkün olduğunca izole olması gerekiyor" ifadesini kullandı. Risk gruplarının hastaneye yatış oranında artış olduğuna işaret eden Kılıç, "Otoriteler, henüz endişe edici bir durumun söz konusu olmadığını, ölümlerde önemli artış olmadığını ifade ediyor ancak daha kötü mutasyonların çıkmaması ve daha ciddi sağlık sorunları oluşmaması için tedbir alınması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

