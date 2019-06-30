Egzamanın şifası kuşotu lapası

Serçedili ve serçeotu olarak da bilinen kuşotu Anadolu’da yol kenarları, duvar dipleri ve bahçelerde yaygın olarak yetişir. İlkbahardan kış başına kadar aralıksız açan küçük kırmızımsı beyaz renkli çiçekleri yıldız biçimindedir. Yer seçmeyen, nemli olmak koşuluyla her türlü toprakta yetişen kuşotu, bol miktarda organik asitler, potasyum tuzlan, fosfor ve C vitamini içerir. Ülkemizde pazar yerlerinde satılan kuşotu, çiğ olarak yenilebilecek kadar lezzetlidir. Bu nedenle salatalara konulur, börek harcına eklenir ya da sebze olarak pişirilir.

Yaraları iyileştirir

Kuşotu böbrekleri çalıştırarak idrar çıkışındaki sorunları giderir. Bu bitkinin romatizma ağrılarına da iyi geldiği bilinmektedir. Kabızlığı önleyici etki olası sağlık sorunlarının önüne geçer. Balgam söktürmeye yardımcıdır. Bunların haricinde farklı deri hastalıklarını da tedavi eder. Mesela, egzama ağrısı çeken ya da sedef hastalığı bulunan kişilerde cildi yumuşatıcı etki gösterir. Vücutta bulunan yaraların iyileşmesini kolaylaştırır. Ciltte bulunan yara ve benzeri derinin tahriş olması durumlarında yaralara iyi gelir. Deri hasarlanmalarında deri üzerine konulan lapa yaraları iyileştirici niteliğe sahiptir.

ADAÇAYIYLA KARIŞTIRILMALI

Bağırsakta bulunan gazların giderilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda sakinleştirici özelliği de vardır. Eğer kuşotu bitkisini adaçayıyla birlikte tüketirseniz rahim kanamalarına ve rahim iltihaplarına iyi geldiğini de görürsünüz. Maydanozla birlikte demleyip düzenli içtiğinizde idrar torbası taşlarını geçirir. Ayrıca bu bitkiyi kaynatıp içtiğinizde boğaz yolu enfeksiyonlarınız için bir koruma oluşturmuş olursunuz. Nezle, bronşit ve öksürüğe iyi gelir. Kantaronla birlikte kullanıp, dilerseniz balla tatlandırabilirsiniz.

200 gram yeni yıkanmış, taze yaprak ve sapları doğranır ve macun kıvamına gelene kadar sıcak suyla karıştırılır. Elde edilen macun, gazlı bez ya da tülbent üzerine sürülür, cilde uygulanır ve lapa soğuyana kadar yerinde bekletilir. Lapanın yapışmasını önlemek için uygulamadan önce deriye bir miktar zeytinyağı sürülür.

Çıbana çare kür

Sedef, egzama ve basur gibi hastalıklar için kurumuş bitkiden 2-3 tatlı kaşığı alınıp 1 bardak suda kaynama noktasına kadar ısıtılır. Sonra ocağı kısılarak 15-20 dakika daha ısıtmaya devam edilir. Böylece hazırlanan yoğun kür dıştan uygulanır. Kuşotu ayrıca yara iyileştiricidir. Kesik ve çıbanların tedavisinde kullanılır. Bunun için toplanan taze bitki ezilerek yara lapası hazırlanır.

KANSIZLIĞI GİDERİR

Eğer kansızlık problemi yaşıyorsanız bu bitkiyle probleminize çözüm bulabilirsiniz. Kansızlık için bitkinin çayını içmeniz, hızlı iyileşmenizi sağlar. Aynı zamanda kilo sorunu yaşayan kişileri dengeli bir kiloya kavuşturur. Müshil niteliğindedir ve idrar söktürücü özelliğiyle böbreklerin düzenli çalışmasını sağlar.

ÇAYI DA YAPILIR

Kurutulmuş kuşotu bitkisinden 2 tatlı kaşığı alıp üzerine bir bardak kaynar su konularak 5 dakika süreyle demlendirilir. Böylece elde edilen çay, günde 3 kez birer bardak içilir.