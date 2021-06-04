Diyabetlilerin kalp krizi riski yüksek

Diyabetli hastaların yaklaşık yüzde 65'inin kardiyovasküler sorunlar nedeniyle hayatını kaybettiğini vurgulayan Doç. Dr. Sabri Sayınalp, "Yapılmış çalışmalarda diyabetli kişilerde myokard infarktüsü veya inme nedeniyle ölümlerin, diyabeti olmayan kişilere göre 2-4 kat arttığı gösterilmiştir" ifadelerini kullandı. Sayınalp, "Diyabet, aterosklerotik hastalıklar için temel bir risk faktörüdür. Ayrıca hipertansiyon dislipidemi ve obezite gibi tip 2 diyabete sıklıkla eşlik eden durumlar da diğer önde gelen risk faktörleridir. Birçok araştırmada bu risk faktörlerinin kontrol edilmesiyle, diyabetli hastalarda kalp damar hastalıklarının önlendiği ya da ilerlemesinin yavaşlatıldığı gösterilmiştir. Kalp yetmezliği de kardiyovasküler hastalıklarda önde gelen bir ölüm nedenidir ve diyabetik hastalarda, diyabetli olmayan kişilere göre iki kat fazla görülmektedir" dedi.



Sayınalp, ayrıca yaşı 45'ten büyük erkek ve yaşı 50'den büyük kadın diyabetlilerin, koroner arter hastalığı açısından yüksek risk taşıyan ve kardiyovasküler koruma programlarına öncelikli olarak dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Sayınalp yaşı 45'ten küçük olan erkek ve 50'den küçük olan kadın diyabetlilerde ise ateroskleroza bağlı kalp damar hastalıkları, diyabete bağlı böbrek hastalığı veya göz hastalığı, koroner arter hastalığı açısından çok sayıda ilave risk faktörü bulunması (ailevi erken koroner olay veya birinci derece akrabalarda serebrovasküler olay), eşlik eden diğer risk faktörleri (LDL kolesterol yüksekliği, hipertansiyon) ve diyabet süresi 15 yıldan uzun uzun olan 40 yaş üzeri diyabetlilerde aynı koruma yöntemlerinin izlenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Diyabetin yanı sıra tiroid bezinin az çalışması ile ortaya çıkan hipotiroidi de kalp ve damar sağlığı için risk oluşturuyor. Hipotiroidide kalp debisinin azalıp, sıklıkla başlangıçtakinin yarısına indiğini ve kalp kasının kasılma gücünün azaldığına vurgu yapan Sayınalp, "Dokularda ısı üretimi azalıyor, metabolizma hızı yavaşlıyor ve buna paralel olarak kalp atım sayısı azalıyor. Periferik (çevresel) damar direnci de artıyor ve bunun sonucunda hipertansiyon ortaya çıkıyor. Ayrıca kalpte büyüme ve genişleme oluşuyor. Tüm bunların sonucunda, hipotiroidinin ileri evrelerinde kalp yetmezliği ortaya çıkıyor. Altta yatan bir kalp/damar hastalığı yoksa tiroid hormon tedavisiyle kalp yetmezliği ve hipertansiyon düzelebiliyor." açıklamasında bulundu.