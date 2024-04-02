Diyabet kadınlarda kalbi daha çok yoruyor

Kalp hastalıkları açısından önemli bir risk faktörünü oluşturan diyabetin özellikle 60 yaşından sonra kadınları erkeklerden daha çok etkilediğini ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayça Türer Cabbar, kadın hastalarda diyabetin kalp damar hastalıkları oranını üç ila yedi kat artırdığını söyleyerek "Buna karşın, diyabetli erkeklerin yalnızca iki ila üç kat artan kalp damar hastalıkları riski vardır. Diyabet ayrıca kalp yetmezliğinin gelişimi ile de ilişkilidir" dedi. Doç. Dr. Cabbar, kalp hastalıkları açısından önemli bir risk faktörünü oluşturan diyabetin özellikle 60 yaşından sonra kadınları erkeklerden daha çok etkilediğini ifade etti.