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10 Kasım 2021 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:10 Kasım 2021 Çarşamba 07:30:00

Diş tedavisi korkusu kansere davetiye çıkarır

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Türkiye, diş sağlığı ihmal ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, diş çürükleri ve diş eti hastalıkları dünyada görülen en yaygın diş sorunları arasında yer alıyor.

Türkiye, diş sağlığı ihmal ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, diş çürükleri ve diş eti hastalıkları dünyada görülen en yaygın diş sorunları arasında yer alıyor. Türkiye'de de 35-44 yaş arası yetişkinlerin %73,8'inde diş çürüklerine, yüzde 62'sinde diş eti hastalıklarına rastlanıyor. Ağız ve diş sağlığının pandemide daha da önem kazanan bağışıklığın güçlendirilmesinde büyük bir işlevi bulunduğunu belirten Dt. Hüsnü Temel, "Diş problemleri mide ve kalp hastalıklarından kansere kadar çok sayıda sağlık sorununa yol açabiliyor. Ağız ve diş sağlığını korumak için 6 ayda bir diş kontrolüne gitmek gerekiyor. Gelişmiş ülkeler bunu çok iyi başarabilirken, Türkiye'de hâlâ dişimiz çürümeden diş hekimine gitmiyoruz. Bu nedenle diş kayıpları artarken implant tedavisine daha çok ihtiyaç duyuluyor" dedi.

Etiketler : Diş tedavisi diş sağlığı Dünya Sağlık Örgütü
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