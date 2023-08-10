VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere Başkan Erdoğan'ın önerisini G7 gündemine taşıyacak
ECOWAS talimatı verdi: Nijer'e askeri müdahale hamlesi
KKTC Başbakanı'ndan Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı
Kırıkkale'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı
Bakan Koca'dan Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilişkin paylaşım: Büyük bir proje
Arap Parlamentosu, Avustralya'nın "işgal altındaki Filistin toprakları" tanımından memnun
10 Ağustos 2023 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 17:30:00

Depresyon ve kaygının kansere yol açmadığı tespit edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Hollanda'da yapılan araştırmada depresyon ve kaygılanmanın kansere neden olmadığı belirlendi.

Groningen Üniversitesi'ne bağlı hastaneden araştırmacılar, depresyon ve kaygı ile kanser arasındaki ilişkiyi inceledi.

Çalışma kapsamında Kanada, İngiltere, Norveç ve Hollanda'dan 300 bin yetişkinin verileri analiz edildi.

Araştırmada depresyon ya da kaygılanma ile göğüs, kolon ya da alkolle ilişkili kanser türleri arasında bağlantı bulunmadığı belirlendi.

Öte yandan, depresyon ya da kaygılanmanın, akciğer ve diğer sigara ile alkol kaynaklı kanserlerin gelişme riskini yüzde 6 artırdığına ancak bu risk faktörünün sigara ve alkol tüketimiyle vücut kitle indeksi hesaba katılınca daha düşük olduğuna işaret edildi.

Araştırma ekibinden Dr. Lonneke Van Tuijl, "Sonuçlarımız, depresyon ya da kaygı nedeniyle kendilerinde kanser gelişmiş olduğunu düşünenlere bir rahatlama olarak gelebilir ancak depresyon ya da kaygının akciğer ve diğer sigara kaynaklı kanserlerle ilişkisinin anlaşılması için daha fazla araştırma yapılması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın sonuçları, Amerikan Kanser Topluluğu'nun Cancer dergisinde yayımlandı.

Etiketler : araştırma depresyon kaygı kanser
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Bebek mi geliyor?

Bebek mi geliyor?
Açıkhava'da senfonik konser

Açıkhava'da senfonik konser
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Bodrum performansı

Bodrum performansı
İşaret diliyle konser

İşaret diliyle konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX