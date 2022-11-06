Daha sağlıklı bağırsaklar için turşu tüketin

Korku, üzüntü, heyecan gibi duygusal değişimlerin mide bağırsak sistemimizi etkilediğini söyleyen İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, "Vücuttaki mutluluk hormonu dediğimiz serotoninin yüzde 90'ı bağırsaklarımızdan salınır. Sağlıklı bir bağırsağın vücudun performans artışı, hastalıkların azalması ve iyileşme sürecinin hızlanmasıyla yakından ilişkisi vardır. Sağlıklı bir bağırsağınız varsa kendinizi daha enerjik ve iyi hisseder, daha berrak bir zihin yapısına sahip olursunuz" dedi. Beslenme şeklimizin aynı zamanda kaçınılmaz olarak bağırsaklardaki bakteri çeşitliliğini değiştirdiğini ifade eden Prof. Dr. Ali Kutlu, şu bilgileri paylaştı:



"Bilinçsiz yaygın antibiyotik kullanımı, gereksiz sezaryen uygulamaları, Batı tipi (fast-food) sağlıksız beslenme tarzı, alkol tüketimi ve yaşlanma bağırsak flora yapısını bozarak kişinin sağlığı üzerine olumsuz etkiler göstermektedir. Beslenme şeklimiz kaçınılmaz olarak bağırsaklardaki bakteri çeşitliliğini değiştirmektedir. Yağ ve hızlı tüketilen karbonhidrat ağırlıklı sağlıksız tek yönlü beslenme sağlıksız bir flora oluşumuna yol açarken, lifli gıdalar, meyve, sebze, doğal probiyotikler (ev yapımı turşu-yoğurtlar, tarhana çorbası vs.) içeren zengin diyetler daha sağlıklı ve zengin bakteri çeşitli bir flora oluşumuna yardımcı olur. Özet olarak, sağlıklı bir bağırsak floranız varsa kendinizi daha enerjik ve iyi hisseder daha berrak bir zihin yapısına sahip olursunuz."