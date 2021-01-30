Çocuğu olanlar dikkat MIS-C semptomları yaşanabilir

Hastalık sırasında virüs, deri, akciğer, kalp, sinir sistemi, sindirim sistemi, kan, kan damarları ve böbrekleri tutabilmektedir. Hastalık daha çok 15 yaş altı genç çocuklarda görülmektedir” dedi. MIS-C semptomları arasında gözlerde kızarıklık, el ve ayaklarda kızarıklık veya soyulmalar, yorgunluk, karın ağrısı, dört-beş günden uzun süren ateş, nefes darlığı, kas ağrıları, tansiyon düşüklüğü, deri döküntüleri ve ishal görülebileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Murat Cömer sözlerine şöyle devam etti: “Semptomlar genellikle kovid-19 enfeksiyonundan birkaç hafta sonra görülmektedir. kovid-19 enfeksiyonun rahat atlatan çocuklar birkaç hafta sonrasında MIS-C semptomlarını yaşayabilmektedir. Bu semptomları ağır geçiren özellikle kalp ve akciğer etkilenmesi yaşayan çocuklarda çoklu organ yetmezlikleri gelişip hayati tehlike ortaya çıkabilmektedir. MIS-C nadir görülmesine rağmen aileler kovid-19 enfeksiyonu sonrası yukarda belirtilen semptomların görülmesi dahilinde mutlaka en kısa sürede bir çocuk hekimine görünmelidirler. Hastalığın tedavisi çocuğun genel durumuna bağlıdır. Antibiyotikler, Intravenöz immünglobulin (IVIG), kan sulandırıcı ilaçlar ve solunum desteği gibi tedaviler uygulanmaktadır.”