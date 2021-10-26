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26 Ekim 2021 Salı 09:30:00 - Güncelleme:26 Ekim 2021 Salı 09:30:00

Boğaz ağrısına bitkisel çözüm: meyankökü

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'Tatlı kök, boyam, piyam ve biyam' olarak da bilinen 'meyankökü'nün bağışıklığı güçlendirdiğini belirten bitkisel tedavi uzmanları, 'Ses kısıklığına iyi gelir, balgam sökülmesi, öksürük gibi rahatsızlıklar için de kullanılır.

'Tatlı kök, boyam, piyam ve biyam' olarak da bilinen 'meyankökü'nün bağışıklığı güçlendirdiğini belirten bitkisel tedavi uzmanları, 'Ses kısıklığına iyi gelir, balgam sökülmesi, öksürük gibi rahatsızlıklar için de kullanılır. Ateş düşürücü ve hücrelerdeki tahrişe bağlı ağrıları azaltıcı etkisi de vardır. İdrar söktürücü etkisi de bulunan meyan kökü, midedeki ülser, gastrit gibi mide hastalıklarına fayda sağlar. Kabızlığa karşı da iyi gelen meyan kökü, kramp çözücü olarak da kullanılabilir. Soğuk algınlığı, grip, nezle, bronşite çare olur' dedi. Bitkisel tedavi uzmanları, 'Ses kısıklığına iyi gelir, balgam sökülmesi, öksürük gibi rahatsızlıklar için de kullanılır. Ateş düşürücü ve hücrelerdeki tahrişe bağlı ağrıları azaltıcı etkisi de vardır. İdrar söktürücü etkisi de bulunan meyan kökü, midedeki ülser, gastrit gibi mide hastalıklarına fayda sağlar. Kabızlığa karşı da iyi gelen meyan kökü, kramp çözücü olarak da kullanılabilir. Soğuk algınlığı, grip, nezle, bronşite çare olur' diye konuştu.

Etiketler : Boğaz ağrısı Tatlı kök boyam piyam ve biyam meyankökü
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