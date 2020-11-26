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26 Kasım 2020 Perşembe 22:17:00 - Güncelleme:26 Kasım 2020 Perşembe 22:18:00

Bakan Koca, tedbirlere uyulması konusunda uyardı

Kaynak: AA

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Bakan Koca, koronavirüs ile mücadelede karantinanın önemini işaret ederek tedbirlere uyulması konusunda uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede karantinanın önemine işaret ederek, "Tedbirlere harfiyen uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından koronavirüsle mücadelede uyulması gereken kuralları hatırlatan video paylaşan Koca, şu değerlendirmede bulundu:

"Zorunlu karantina tedbirlerine uymamak, temas ettiğimiz herkesi riske atmak demektir. Tedbirlere harfiyen uymak ise kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur."

Etiketler : bakan koca koronavirüs vaka sayısı
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